Es probable nueva cumbre con Kim: Trump

Washington DC– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que muy probablemente se reunirá de nuevo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, mientras defiende sus esfuerzos para convencer a Pyongyang de que abandone su programa nuclear, escribe Reuters.En una entrevista con Reuters, Trump, quien celebró una histórica cumbre con Kim el 12 de junio, dijo que creía que Corea del Norte había dado pasos específicos hacia la desnuclearización, a pesar de las dudas generalizadas sobre la disposición de Kim de abandonar su arsenal.El Mandatario insistió en que muchas cosas buenas están sucediendo con Corea del Norte y se quejó, de que en esta ocasión, China no estaba ayudando tanto como lo había hecho en el pasado debido a su disputa comercial con los Estados Unidos.Trump, quien se enfrentó al desafío norcoreano desde enero de 2017, fecha en la que asumió el cargo, dijo que sólo había estado trabajando en el tema norcoreano durante tres meses, mientras que sus predecesores habían estado trabajando en él durante 30 años."Paré las pruebas nucleares. Paré las pruebas de misiles. Japón está emocionado. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Vamos a ver", afirmó.Durante la cumbre en Singapur, Kim acordó en términos generales trabajar por la desnuclearización de la península de Corea, pero Corea del Norte no ha dado indicios de que esté dispuesta a ceder sus armas unilateralmente, como ha pedido en repetidas ocasiones la Administración Trump.Trump alabó la cumbre de Singapur como un éxito e incluso llegó a decir que Corea del Norte ya no representaba una amenaza nuclear.En la entrevista, el Presidente argumentó su gran química con Kim por aliviar un enfrentamiento nuclear que el año pasado aumentó los temores de una nueva guerra en Corea."Me gusta él. Él me quiere", comentó."No hay misiles balísticos subiendo, hay mucho silencio... Tengo muy buenas relaciones personales con el Presidente Kim, y creo que eso es lo que lo mantiene unido".A la pregunta expresa sobre si existiría otra reunión con Kim en el futuro, el Mandatario se mostró abierto a la posibilidad de reunirse."Es muy probable que lo hagamos, pero simplemente no quiero hacer ningún comentario", añadió.Los críticos argumentan que Trump hizo demasiadas concesiones a Kim al acordar celebrar la cumbre en primer lugar y luego suspender los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur mientras ganaba poco a cambio.Cuando se le preguntó si Corea del Norte había tomado medidas específicas para la desnuclearización, aparte de la voladura de su principal sitio de prueba de la bomba nuclear antes de la cumbre, Trump sólo confirmó el hecho, pero no ofreció más detalles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.