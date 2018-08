Reclaman a Trump por exjefe de la CIA

Washington DC– Más de 250 exfuncionarios del Departamento de Estado y del Pentágono sumaron sus nombres a una declaración firmada por miembros del Gobierno estadounidense y criticaron la decisión del presidente Donald Trump de cancelar los permisos de seguridad al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan.Los nuevos signatarios del texto, firmado inicialmente la semana pasada por 15 exdirectores y exsubdirectores de la CIA y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, incluyen cargos políticos y servidores públicos de carrera que trabajaron bajo el mando de presidentes demócratas y republicanos.Entre los individuos más destacados en firmar la nueva versión de la declaración, hecha pública este lunes por altos funcionarios de las Administraciones de George W. Bush y Barack Obama, están John Bellinger, exasesor legal del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, y los exsubsecretarios de Estado Nicholas Burns, Wendy Sherman y Thomas Pickering.Aunque no todos los signatarios están de acuerdo con los ataques públicos de Brennan contra Trump, sí consideran que el país se debilitará si se aplica una medida que busca evitar que extrabajadores del Gobierno puedan expresar sus puntos de vista.Brennan, quien calificó públicamente como traición los comentarios realizados por Trump en una reciente cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que podría demandar a la actual Administración estadounidense por la revocación de sus permisos de seguridad."Voy a hacer todo lo que pueda para tratar de evitar estos abusos en el futuro, y si eso significa ir a loos tribunales, lo haré", dijo este domingo en el programa de televisión "Meet the Press" de NBC.Tras las declaraciones del exdirectivo de la CIA, Trump desafió este lunes a John Brennan, a entablar acciones legales para tratar de evitar que elimine las autorizaciones de seguridad de otros funcionarios actuales y anteriores."Espero que John Brennan, el peor director de la CIA en la historia de nuestro país, presente una demanda", escribió el Presidente."Entonces será muy fácil obtener todos sus registros, mensajes de texto, correos electrónicos y documentos para mostrar no solo el pobre trabajo que hizo, sino también cómo estuvo involucrado con la investigación de Rusia dirigida por el fiscal especial Robert Mueller ¡No va a demandar!", añadió el mandatario.

