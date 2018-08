Exdirector de la CIA se lanza contra Trump

Washington— El exdirector de la CIA John Brennan reveló el hoy que analiza tomar acciones legales para tratar de evitar que el presidente Donald Trump revoque otras credenciales de seguridad de funcionarios y exfuncionarios.En declaraciones al programa de la NBC "Meet the Press", Brennan dijo que varios abogados lo han contactado para hablar sobre la posibilidad de solicitar una orden judicial a raíz de la decisión de Trump de revocar su autorización y de amenazar con hacer lo mismo con otros nueve que han sido críticos con el presidente o que están relacionados con la pesquisa sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 que llevaron a Trump a la Casa Blanca."Si mis autorizaciones y mi reputación, que han hecho que esté siendo arrastrado por el lodo ahora, son el precio que vamos a pagar para evitar que Donald Trump haga esto contra otras personas, para mí es un precio pequeño a pagar", dijo Brennan. "Así que voy a hacer todo lo que pueda personalmente para intentar evitar estos abusos en el futuro. Y si eso significa ir a juicio, lo haré".Brennan, que sirvió en el gobierno del presidente Barack Obama, dijo que aunque luchará en nombre de sus antiguos colegas de la CIA, también depende del Congreso dejar de lado la política e intervenir. "Este es el momento en que su país va a depender de ustedes, no para que hagan lo que es mejor para su partido, sino lo que es mejor para el país", afirmó.La semana pasada, Trump despojó a Brennan de su credencial de seguridad, alegando que sentía que tenía que hacer "algo" sobre la "amañada" investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. El mandatario advirtió que podría hacer lo mismo con otros nueve, entre ellos un funcionario del Departamento de Justicia cuya esposa trabajaba para la empresa encargada de elaborar un expediente sobre los vínculos de Trump con Rusia.Una orden ejecutiva firmada en 1995 por el presidente Bill Clinton establece el proceso de aprobación de las autorizaciones de seguridad y describe un procedimiento detallado de revocación y apelación.Leon Panetta, otro exdirector de la CIA pero en la era de Obama y quien también sirvió como secretario de Defensa, dijo el domingo que Trump debe acatar la orden ejecutiva a menos que decida cambiarla o cancelarla. En declaraciones al programa "Face the Nation" de CBS, dijo que la decisión de Trump de revocar la autorización de Brennan plantea dudas de si siguió el debido proceso.La advertencia de Brennan de adoptar acciones legales se conoció luego de que más de 75 exfuncionarios de inteligencia denunciaron la decisión de Trump de quitarle las acreditaciones a Brennan, diciendo que él y ellos tienen el derecho a expresar sus opiniones sobre temas de seguridad nacional sin temor a ser sancionados.

