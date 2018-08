Washington— El consejero de la Casa Blanca Donald F. McGahn II ha estado cooperando con la investigación que realiza el fiscal especial, Robert Mueller, sobre la presunta colaboración entre miembros de la campaña electoral del presidente Donald Trump con Rusia en 2016, de acuerdo con el diario The New York Times.McGahn ha sido entrevistado voluntariamente en al menos tres ocasiones por los investigadores -la primera vez el pasado noviembre- en declaraciones que suman unas 30 horas, según han dicho al rotativo docenas de empleados y ex empleados de la Casa Blanca y otros al tanto de este tema.En estas entrevistas el asesor habló acerca de la furia que siente el presidente por dicha investigación y cómo le instruyó sobre lo que debería responder a los investigadores.McGahn habría provisto detalles sobre los comentarios que le habría hecho Trump durante el despido de James B. Comey como director del FBI, en mayo del 2017, su obsesión de tener al frente de la investigación a alguien que le fuera leal y su deseo de que el jefe de Justicia, el Fiscal General Jeff Sessions, la supervisara.El rotativo destaca que esta cooperación no es usual por la relación entre cliente y abogado pero recuerda que comenzó como resultado de la decisión del primer equipo legal de Trump de cooperar totalmente con Mueller.En ese entonces argumentaron estar convencidos de que que su cliente no tenía nada que ocultar y que de esa forma la investigación culminaría pronto.También destaca que McGahn y su abogado William A. Burck no podían entender que Trump le permitiera cooperar libremente con la investigación.Ante el temor de que el mandatario estuviera intentando que el asesor asumiera responsabilidad ante cualquier acto ilegal o de obstrucción trazaron su propia estrategia para cooperar lo más posible con Mueller y demostrar que McGahn no había hecho nada malo, agrega el rotativo.Igualmente destaca que McGahn está decidido a evitar el destino que tuvo el consejero de Casa Blanca, John W. Dean, bajo la Presidencia de Richard Nixon, que fue encarcelado por el escándalo de "Watergate".McGahn decidió cooperar totalmente con Mueller porque cree es la única manera de protegerse, asegura el Times.Asimismo, señala que para los investigadores de Mueller, McGahn es un testigo útil, familiarizado con la investigación, quien ha estado involucrado directamente en casi cada episodio que escrutan para determinar si el Presidente obstruyó la justicia.El Times agrega que el presidente aprecia el trabajo que su asesor está realizando, particularmente su ayuda y experiencia con jueces y los nominados a la Corte Suprema.Mientras tanto, el equipo del Fiscal especial propuso hasta seis meses de cárcel para George Papadopoulos, ex asesor de Trump, por haber mentido en las investigaciones, según trascendió este sábado en medios de comunicación.Los fiscales presentaron el viernes en la noche un documento ante una corte de distrito en Washington en el que recomiendan los seis meses de prisión y el pago de una multa de 9 mil 500 dólares para Papadopoulos por supuestamente haber mentido al FBI durante las pesquisas sobre la trama rusa.