Pone Trump trabas a ciencia ambiental

Ciudad de México— Científicos climáticos de EU aseguran que la Administración de Trump ha demorado la financiación de sus investigaciones, ya que sus proyectos serán sometidos a una revisión política, según fuentes citadas por el diario británico The Guardian.A principios de 2018, el secretario del Departamento del Interior, Ryan Zinke, instauró un nuevo requisito para que los fondos científicos por encima de los 50 mil dólares deberían someterse a una revisión adicional para garantizar que los gastos se alinearan "con las prioridades de la Administración".El Departamento del Interior administra más de 5.5 mil millones de dólares en fondos para organizaciones externas, principalmente destinados a la investigación, conservación y adquisición de tierras. Y Zinke ha señalado que el cambio climático no es una de sus prioridades.Esta semana, el sitio conservador Breibart News señaló que "grupos terroristas ambientales" eran responsables de los incendios forestales que han consumido el norte de California, desestimando el papel del cambio climático.Steve Howke, uno de los compañeros de equipo de fútbol de la escuela de Zinke es quien supervisa la revisión de los fondos para científicos.Howke, quien apenas cuenta con un bachillerato técnico en administración de empresas, fue nombrado como consejero del Departamento del Interior para política, gestión y presupuesto.Desde su nombramiento, el Departamento ha bajado su ritmo en la aprobación de fondos científicos relacionados con el sector ambiental. Y la política que impera desde hace meses en la Administración ya está obstaculizando algunas investigaciones.Unos de los programas más grandes afectados es el Climate Adaptation Sience Centers, una red de ocho centros de investigación regionales ubicados en universidades anfitrionas en todo EU."Creo que existe una sospecha genuina sobre qué está haciendo la ciencia, y si pudieran diseñar una manera de atascar las cosas para que no pase mucho podrían hacerlo así", aseguró un científico afiliado a una de las universidades que habló bajo condición de anonimato."Hemos expresado los desafíos que tenemos contratando personal, contratando estudiantes (...) pero creo que no somos una audiencia prioritaria".Autorizados por el Congreso durante la Administración Bush, los centros han sido ampliamente vistos como un caso de éxito y recibieron en años pasados un fuerte apoyo bipartidista.Pero en meses recientes, varios científicos se han pronunciado por los retrasos en el financiamiento de sus investigaciones, lo que les ha impedido reclutar nuevos personal y ampliar sus grupos de trabajo.Los integrantes del Servicio Geológico de EU -la agencia departamental del Interior al que pertenecen los centros- ahora requieren la aprobación de Washington para hablar con los medios en cualquier contexto y han enfrentado restricciones para asistir a conferencias.A principios de este año, se reveló que personas designadas por el Servicios de Parques Nacionales intentaron censurar un informe eliminando todas las menciones a las causas humanas en el cambio climático."Se siente como un esfuerzo para crear obstáculos para el éxito", aseguró David Hayer, director del Centro Estatal de Impacto Ambiental y de Energía de la Facultad de derecho de la Universidad de Nueva York."Mi preocupación es; ¿están creando un entorno que nos impedirá tener éxito como una excusa para no financiarnos en el futuro".

