Los Ángeles— Comienza a sentirse como algo real. Tanto Boeing como Space Exploration Technologies Corp. de Elon Musk tienen contratos con NASA para transportar astronautas a la Estación Internacional Espacial (ISS) como parte de lo que se conoce como el Programa de Tripulación Comercial, publicó Bloomberg.Siete años después de que terminara el programa del Transbordador Espacial, NASA presentó a los astronautas que volarán con ambas compañías.Ahora viene la parte difícil.El lunes pasado, en los cuarteles generales de SpaceX en Hawthorne, California, los medios y, más importante aún, los empleados de SpaceX tuvieron la oportunidad de conocer a los cuatro astronautas que volarán en el “Crew Dragon”, la nave espacial que SpaceX diseñó para transportar astronautas de manera segura al laboratorio orbital.He aquí los siguientes grandes pasos que darán SpaceX y el equipo Dragón:Demo-1: SpaceX realizará una misión de demostración no-tripulada sin humanos abordo conocida como Demo-1. La nave Crew Dragon asignada a la Demo-1 fue sometida a un vacío termal y pruebas acústicas en la Estación Plum Brook de la NASA en Ohio y arribó a Florida el mes pasado. La Demo-1 está actualmente programada para noviembre.Prueba de vuelo interrumpido: SpaceX demostrará su habilidad para pronto dirigir la cápsula Dragón hacia un lugar seguro en caso de que se detecte un percance con el cohete Falcon 9. No habrá astronautas a bordo para esta prueba, la cual se realizará en el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida.Ni NASA ni Space han concretado un mes en específico; pero es probable que la prueba se realice a comienzos del año entrante.Demo-2: Después de la Demo-1 y la prueba de interrupción, el coronel de la Fuerza Aérea, Bob Behnken, y el expiloto de prueba de la Marina, Doug Hurley, serán los primeros dos astronautas que volarán en el Dragón, el cual será lanzado del Centro Espacial Kennedy.Hurley, quien ha estado con la NASA por 18 años, dijo que se siente emocionado de vestir los trajes espaciales blancos que SpaceX diseñó si usted vio el lanzamiento del Falcon Heavy en febrero, el maniquí “Starman” vestía uno mientras iba sentado al volante del Tesla Roadster de color rojo cereza de Musk.“Los antiguos trajes espaciales eran muy pesados”, dijo Hurley. “SpaceX comenzó de cero y lo confeccionó aquí mismo. Es realmente algo de ver. Ya he vestido el traje unas 20 veces, y es más ligero y mucho más cómodo.”La Demo-2: está actualmente programada para abril del 2019. Aunque SpaceX y Boeing están compitiendo para ver quién lleva primero a los astronautas a la ISS, ambas compañías, así como la NASA, dijeron que están enfocadas más en la seguridad que en cumplir con la programación.“No vamos a volar hasta que tengamos listo un vuelo seguro”, dijo la jefa de operaciones del SpaceX, Gwynne Shotwell, en el evento el lunes. “Necesitamos cumplir con todos los requerimientos y hacer todo lo que necesitemos hacer para llevar a los astronautas desde la Tierra siempre y cuando NASA nos lo permita”.Después de que SpaceX termine con éxito la Demo-2, NASA certificará la nave espacial y sus sistemas para lanzamientos regulares tripulados hacia la ISS, siendo los astronautas Mike Hopkins y Victor Glover los primeros en ser enviados al espacio en una misión operacional.Sin embargo, incluso con todas las precauciones de seguridad y pruebas que se realicen, los astronautas están conscientes de que los vuelos espaciales son extremadamente peligrosos. “Lo único a lo que le tengo miedo”, dijo Glover, quien está casado y tiene cuatro hijas, “es no poder regresar a casa con mi familia”.

