Cancela Trump desfile militar por alto costo

Washington– El presidente Donald Trump dijo ayer viernes que ha cancelado los planes de un desfile militar en las calles de Washington debido a su costo “ridículamente alto”.Trump acusó a políticos locales de inflar artificialmente los precios, aunque fuentes del Pentágono atribuyeron el costo estimado de 92 millones de dólares a los aviones, el equipo y el personal.“Tal vez haremos algo el año próximo cuando el costo BAJE MUCHÍSIMO”, tuiteó el presidente.El Departamento de Defensa ya había anunciado que el desfile ordenado inicialmente para el Día de los Veteranos de Guerra, el 11 de noviembre, no se realizaría este año.Trump había ordenado la muestra de poderío militar después de asistir, por invitación del presidente francés Emmanuel Macron, al desfile anual del Día de la Bastilla en el centro de París. Varios meses después, Trump elogió el desfile francés y dijo: “Tendremos que intentar superarlo”.Sin embargo, el proyecto de Trump estaba plagado de problemas logísticos, los daños que causarían los tanques pesados a las calles de Washington y el costo exorbitante.El anunció se efectuó después de que The Associated Press reportara el jueves que el desfile costaría unos 92 millones de dólares, según funcionarios estadounidenses que citaron cálculos preliminares, tres veces por arriba del precio inicial indicado por la Casa Blanca.Unos 50 millones de dólares cubrirían los gastos de aeronaves, equipo, personal y otro apoyo del Pentágono para el desfile de noviembre en Washington, señalaron los funcionarios, que hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre estimados iniciales de gastos. El resto sería cubierto por otras agencias y en gran parte involucra costos de seguridad.Agregaron que el secretario de Defensa Jim Mattis aún no había autorizado los planes.El costo del desfile se había vuelto un tema con mucha carga política, sobre todo después de que el Pentágono cancelara un importante ejercicio militar planeado para agosto con Corea del Sur tras la cumbre de Trump con el líder norcoreano Kim Jong Un. Trump dijo que los simulacros eran provocadores y que cancelarlos le ahorraría a Estados Unidos “una cantidad tremenda de dinero”. Posteriormente el Pentágono dijo que los ejercicios bélicos en Corea del Sur le habrían costado 14 millones de dólares.Se esperaba que el desfile incluyera soldados de las cinco ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos -el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Guardia Costera-, así como unidades en uniformes de períodos que representan épocas previas de la historia del país. También se esperaban una serie de sobrevuelos de aeronaves militares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.