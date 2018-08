Contempla Trump retirar 3 mil mdd de ayuda exterior

Washington— La administración Trump está considerando retirar 3 mil millones de dólares destinados a ayuda exterior ya aprobados por el Congreso, en una maniobra que senadores de ambos partidos están calificando de legalmente cuestionable y ante la cual prometen ofrecer resistencia, publicó el Washington Post.El presente mes la Oficina de Administración y Presupuesto dio instrucciones al Departamento de Estado y a la Dirección para Desarrollo Internacional a fin de que presenten el estado financiero de los proyectos de asistencia exterior que aún no se financian. A menos que el Congreso intervenga, los fondos podrían regresarse al Tesoro de Estados Unidos cuando concluya el 30 de septiembre el año fiscal.Están tomándose apresuradas medidas para entregar el dinero antes de que la administración anuncie el esperado cambio, con el cual se congelarían los miles de millones de dólares restantes.En sus dos presupuestos anteriores, el presidente Trump propuso drásticos recortes a la ayuda exterior, pero el Congreso los bloqueó. Legisladores de ambos partidos consideran que la medida de último momento es un intento ilegítimo por lograr los recortes, a pesar de las objeciones de ellos, antes de que puedan hacer algo al respecto.En el memorándum de la Oficina de Administración y Presupuesto, el cual se leyó al Washington Post, se señala que la administración tiene en la mira a los fondos de asistencia internacional por vencer que se consideren “innecesarios”.“Si el Congreso no toma medidas para liberar los fondos, se retendrán hasta que concluya el año fiscal… para luego ser regresados al Tesoro”, se indica en el documento.Con el Congreso en receso hasta la segunda semana de septiembre y el Senado disponiéndose a analizar el mes próximo una nominación a magistrado de la Suprema Corte, resulta poco probable que los legisladores encuentren el tiempo para impedir una modificación de motivaciones políticas —sobre todo en las semanas previas a las elecciones legislativas.El senador Robert Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Extranjeras del Senado, dijo el jueves en entrevista que si la administración sigue adelante con sus planes y el Congreso no puede ponerles alto, él intentará bloquear a los nominados de Trump.

