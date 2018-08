Ciudad de México– Un extrabajador de Tesla presentó una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), acusando a la compañía de encubrir una presunta red de narcotráfico dentro de su Gigafactory en Nevada, escribe El Universal.Karl Hansen, quien formaba parte del equipo de seguridad de la planta, afirma que la DEA, órgano estadounidense que se encarga de combatir el narcotráfico, había recibido una denuncia anónima acusando a varios trabajadores de la planta de distribuir "cantidades sustanciales" de cocaína allí, según un informe del sitio de internet Jalopnik.Esta denuncia anónima describía una operación profunda, lo que llevó a la DEA y a la policía local del Condado Storey a avisar a Tesla que " varios empleados de Tesla pudieran estar participando en una red de narcotráfico que implica la venta de cantidades significativas de cocaína y posiblemente metanfetamina de cristal en la Gigafactory relacionado con un cártel mexicano de drogas de Sonora, México".El ex empleado afirmó que su equipo de seguridad había encontrado conexiones entre ciertos empleados y presuntos miembros del cártel. Sin embargo, en una actualización de la información (hecha el 16 de agosto en la noche), Jalopnik señala que el abogado de Hansen se equivocó en su declaración inicial y sólo era un empleado y no un grupo.Supuestamente, Karl pidió a Tesla informar los hallazgos a las autoridades, pero la compañía prefirió contratar "investigadores externos" para llegar más a fondo del asunto. También reclama que la compañía no reportó 37 millones de dólares en robo de materiales e instaló equipos especializados para "interceptar" las comunicaciones de los teléfonos celulares de los empleados."Parece que la forma en que se manejó, al decirle a mi cliente que no lo informara a las autoridades plantea un problema de posible obstrucción a la justicia, que es un delito grave", dijo el abogado de Hansen, Stuart Meissner. "Si los altos cargos de Tesla estuvieran involucrados en eso, bueno, creo que es muy importante que los accionistas lo sepan".El CEO de la compañía, Elon Musk, negó los hechos en una entrevista con el sitio Gizmodo. "Está diciendo que simultáneamente nuestra seguridad no sirve y que además tenemos una gran habilidad de espionaje" dijo. "Ambas declaraciones no pueden ser ciertas".No está claro si la SEC ha decidido actuar sobre la queja del ex trabajador. Según los informes, la agencia está llevando a cabo una investigación por separado sobre las afirmaciones del director general de que se habían asegurado fondos para privatizar la compañía.

