Presiona EU a FB para desencriptar red

El Gobierno de EU estaría intentando que Facebook rompa el cifrado de su popular aplicación Messenger para que la policía pueda escuchar conversaciones de voz de un sospechosos en una investigación criminal, según tres personas relacionadas con el caso.El caso revive el problema de si las empresas pueden verse obligadas a alterar sus productos para permitir la vigilancia gubernamental.El caso, no denunciado anteriormente, está siendo trabajado por un tribunal federal en California y hasta el momento no hay documentos públicos disponibles, sin embargo, las tres fuentes aseguraron a la agencia Reuters que FB está demandando por el caso al Departamento de Justicia estadounidense.El juez encargado del caso escuchó los argumentos sobre la moción del Gobierno para mantener a Facebook en desacato por negarse a llevar a cabo la solicitud de vigilancia, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.Las disputas contra Messenger surgieron en Fresno, California, como parte de una investigación sobre la pandilla MS-13, constantemente criticada por el Presidente Donald Trump como símbolo de la laxa política de migración estadounidense.El impacto de un fallo a favor del Gobierno podría sembrar un precedente para utilizar argumentos similares para obligar a compañías a desencriptar servicios similares como WhatsApp, otra de las aplicaciones propiedad de Facebook, que incluyen funciones de voz y texto, según la opinión de expertos legales.Un fallo de este tipo tendría implicaciones importantes para las compañías que se ven a si mismas como defensoras de la privacidad individual bajo la presión de la policía y los legisladores.Un problema similar llevó a una pelea legal en 2016 con el FBI y la empresa Apple por el acceso al teléfono de uno de los atacantes vinculados al autodenominado Estado Islámico en San Bernardino, California, tras un tiroteo que dejó 14 muertos y 21 heridos.Apple argumentó que el Gobierno no podía obligarlo a crear un software para violar la privacidad del teléfono, obligando a que las autoridades buscaran una solución a través de un tercero que finalmente logró hackear y desbloquear del dispositivo.

