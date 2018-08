Cancela Trump desfile militar por costos

Washington DC– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este viernes que los planes para un desfile militar en Washington fueron cancelados, y culpó a los funcionarios locales por inflar los costos."Los políticos locales que dirigen Washington, D.C. reconocen una ganancia inesperada cuando lo ven. Cuando se nos pidió que nos dieran un precio por celebrar un gran desfile militar de celebración, quisieron un número tan ridículamente alto que lo cancelé. ¡Nunca dejes que alguien te detenga!", escribió el mandatario en Twitter.La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, respondió por Twitter a Trump y explicó que sólo había querido transmitirle al presidente los costos reales de lo que cuesta organizar eventos como desfiles militares en la ciudad.Bowser estimó el acto en unos 21.6 millones de dólares, aunque los costos de la ciudad son sólo una fracción del total, debido a que las agencias federales también deben de erogar millones de dólares.Este jueves, el Pentágono afirmó que el acto de Trump para celebrar al Ejército podría posponerse hasta 2019, ya que los funcionarios reconocieron que el evento podría costar más de 90 millones de dólares a la Administración.El desfile había sido programado inicialmente para el 10 de noviembre, fin de semana en el que se conmemora el Día de los Veteranos en Estados Unidos.En otros tuits, Trump aceptó la posibilidad de un desfile en 2019, el republicano dijo que este año asistiría a otro desfile planeado en la Base Conjunta Andrews y un desfile militar en París.Según un desglose de costos proporcionado por la ciudad a The New York Times, 18 agencias locales compartirían el costo de la etiqueta de precio de 21.6 millones de dólares, incluidos más de 13 millones para el Departamento de Policía Metropolitana por medidas de seguridad, por lo general, el Gobierno federal reembolsa a la ciudad dichos gastos.Las estimaciones a menudo se basan en los costos de eventos pasados similares, para la ceremonia inaugural de Trump en 2017, que incluyó un desfile, los funcionarios estimaron que costaría a la ciudad unos 20 millones, según The Washington Post.Las agencias federales también aportan millones de dólares, la mayor parte de los gastos se relacionan con los operativos de seguridad.Trump, quien disfruta de la historia militar, pidió para 2017 un desfile de tropas, tanques, aviones y otros equipos para pasar por las calles de la capital del país, los primeros cálculos de las erogaciones oscilaron entre 10 y 30 millones de dólares, la cadena CNBC informó que la cifra real sería cercana a 90 millones.Jim Mattis, secretario de Defensa, desestimó este jueves los informes de un cálculo de costos por encima de los 90 millones al decir que no se había realizado aún algún cálculo.El presidente sugirió que el dinero que el Gobierno ahorraría podría destinarse a la compra de más jets militares, aunque tal financiamiento no alcanzaría para mucho debido a que según las cifras de la Fuerza Aérea, el costo del nuevo avión de combate F-35 es cercano a los 94 millones de dólares.

