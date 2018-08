Niega Trump tener prisa por acuerdo del TLCAN

Ciudad de México— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves no tener prisa por alcanzar un acuerdo con México y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar de la urgencia exigida el mes pasado a sus representantes comerciales en las mesas negociadoras."Lo estamos haciendo bien. No tengo prisa. Queremos hacer un acuerdo correcto. El TLCAN ha sido un desastre para nuestro país", dijo el mandatario durante una reunión con su gabinete.Los comentarios de Trump se produjeron mientras las delegaciones encabezadas por el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer, entraron en su cuarta semana de discusiones bilaterales, en busca de alcanzar un acuerdo para el 25 de agosto, respecto a las nuevas reglas del TLCAN para la industria automotriz y las normas laborales más elevadas.Este jueves se cumplió un año desde la apertura de las conversaciones para la renegociación del tratado.No obstante, Trump desestimó el optimismo expresado por Lighthizer, quien en su intervención se mostró confiado de poder lograr un acuerdo en cuestión de días."Ahora mismo nos estamos reuniendo con los mexicanos, literalmente mientras estoy sentado aquí, y tengo la esperanza de que en los próximos días tengamos un logro. Hay algunos temas difíciles que trabajar, que siempre son difíciles al final", comentó el representante comercial.Ese optimismo no fue compartido por Trump, quien lo interrumpió para decirle que estaba bien si ese logro no se producía.Insistió en la "terrible" situación en la que Estados Unidos se encuentra por causa del TLCAN y reiteró aún tener mejores alternativas.En las últimas semanas, EU y México han dado señales de estar cerca de una versión nueva del tratado."El acuerdo con México va muy bien", tuiteó el propio mandatario la semana pasada.El objetivo de terminar las negociaciones durante agosto radica en poder cumplir los plazos legales que permitan a México firmarlo antes de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asuma la presidencia el 1 de diciembre.Asimismo, la llegada de las elecciones legislativas en Estados Unidos en Noviembre presionan a la Administración Trump para apurar las mesas comerciales.La fecha límite para un acuerdo preliminar es el 25 de agosto, ya que la ley estadounidense obliga al Gobierno a informar del mismo al Congreso 90 días antes de la firma.

