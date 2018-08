Trump quiso comprar el silencio de Omarosa

Washington— Omarosa Manigault Newman difundió el jueves otra grabación secreta que dice muestra cómo el presidente Donald Trump quiso comprarle su silencio después de que la despidieran de la Casa Blanca.En el audio reproducido por el canal MSNBC, la nuera de Trump, Lara Trump, le ofrece a Manigault Newman un empleo con una paga mensual de 15 mil dólares. El trabajo no requería que se reportase ante ninguna oficina ni tuviera responsabilidades específicas, salvo hablar bien de Trump con miras a la reelección.Se escucha a Lara Trump _esposa de Eric Trump_ en la grabación cuando dice que, según un artículo en The New York Times, Manigault Newman tendría información interna que podría ser perjudicial para el mandatario."Suena un poco a que, obviamente, tienes algunas cosas en el bolsillo posterior que podrías sacar", afirma Lara Trump. "Obviamente, si trabajas con nosotros en la campaña, no podemos, tenemos que..."Manigault Newman interrumpe diciendo: "Oh, Dios mío, claro que no"."Todo el tiempo, con todo el mundo, puras cosas positivas, ¿está bien?", pide Lara Trump.La grabación es una de varias que Manigault Newman ha mostrado en días recientes para fundamentar las aseveraciones que hace en su nuevo libro "Unhinged" ("Desquiciado").Lara Trump dijo el jueves en un comunicado que toda su familia estaba preocupada por el futuro de Manigault Newman después de su despido, "porque nadie sabía por qué fue despedida" y "todavía queríamos que siguiera con nosotros porque a nivel personal le teníamos mucho aprecio".Lara Trump afirma que ésa fue la razón por la que se acercó a Manigault Newman para ofrecerle un empleo en la campaña de reelección "antes de que supiéramos nada sobre su enorme falta de ética e integridad durante su paso por la Casa Blanca".Lara Trump dijo que la grabación más reciente es "fraudulenta" y que los fragmentos de la conversación difundidos por MSNBC "corresponden a numerosas llamadas telefónicas hechas en el curso de varias semanas"."De mujer a mujer, yo compartía un vínculo con Omarosa, como amiga y hermana de campaña, y estoy muy impresionada y triste por su traición y violación (a las normas) a un nivel profundamente personal", declaró la nuera del mandatario.Por su parte, el presidente difundió un tuit el jueves que incluyó el enlace a un video difundido por el Comité Nacional Republicano, el cual compila entrevistas transmitidas en las que Manigault Newman habla bien de Trump."Gracias por tus amables palabras, Omarosa", afirma el mandatario en el tuit.El comité difundió el video en Twitter bajo el titular "parece que ella olvidó estas grabaciones". MSNBC también difundió el video del Partido Republicano sobre Manigault Newman durante una entrevista con ella.Manigault Newman, exconcursante del reality show de Trump "The Apprentice", fue una de las partidarias de raza negra más prominentes de Trump durante la campaña. Ya siendo presidente la contrató como asesora con un sueldo anual de 179.700 dólares en la posición de directora de comunicaciones de la oficina de enlace público de la Casa Blanca.Sin embargo, Manigault Newman desagradaba profundamente a muchos de sus colegas, y finalmente el secretario de la presidencia John Kelly la despidió debido a "problemas significativos de integridad".De acuerdo con las grabaciones que Manigault Newman difundió esta semana, al parecer Trump ni siquiera sabía de las intenciones de despedirla en diciembre de 2017. Y Kelly sugirió lo siguiente a Omarosa: "Si hacemos de esta una separación amistosa... puedes seguir adelante sin ningún tipo de dificultad futura en cuanto a tu reputación".Manigault Newman sostiene que hay una grabación en la que Trump profiere un insulto racista en el programa "The Apprentice". El mandatario lo niega, y en diversos tuits ha llamado a su excolaboradora "loca", "tonta" y "perra".

