Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría revocar más permisos de seguridad a ex funcionarios de inteligencia que estén ligados a la investigación derivada de la trama rusa, según fuentes en la Casa Blanca citadas por el Washington Post.Las fuentes, que fueron mantenidas en anonimato, aseguran que Trump está ansioso por quitar más permisos de seguridad, un día después de revocar las autorizaciones de seguridad al exdirector de la CIA John Brennan.Trump acusó a Brennan y a otros exfuncionarios de utilizar sus credenciales para obtener "ganancias".Las fuentes aseguraron que el mandatario se sintió frustrado a principios del verano contra Brennan, quien desde el inició de su Administración le ha criticado.Trump ha pedido en repetidas ocasiones a su fiscal general, Jeff Sessions, y otros funcionarios poner fin a la investigación dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de examinar el "Rusiagate", investigación que busca aclarar la posible colusión de Moscú en los comicios de 2016, favoreciendo al magnate.Asimismo, las fuentes revelaron al Post que Trump ha elaborado una lista de ex funcionarios de inteligencia cuyas autorizaciones podrían ser revocadas, documento que la Secretaria de Prensa, Sarah Sanders, leyó durante una sesión informativa esta semana, refirió el sitio The Hill.El exdirector del FBI, James Comey y el subdirector de la misma agencia Andrew McCabe se encuentran en la mira de Trump, aún después de perder sus autorizaciones de seguridad tras ser despedidos.Las fuentes aseguraron al diario que Trump los quería incluidos en la lista de todos modos.Las declaraciones se dan poco después que Trump revocara los permisos de Brenan debido a su papel en las primeras etapas de la investigación de la trama rusa.Hoy, Brennan aseguró que la revocación de sus permisos se debe a que el equipo de campaña del ahora Presidente se coludió con los rusos para influir en las elecciones de 2016 y ahora intenta poner fin a la pesquisa de Mueller.

