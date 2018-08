Washington— El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró este jueves que Washington podría imponer nuevas sanciones a Turquía si el pastor estadounidense detenido Andrew Brunson no es liberado."Estamos planeando hacer más si no lo liberan rápidamente", aseguró el funcionario durante una reunión del Gabinete del presidente estadounidense, Donald Trump.Asimismo, el mandatario aseguró que Turquía no ha demostrado ser un buen amigo de Estados Unidos, además de que se quejó de que su Administración aseguró la liberación de un ciudadano turco en un país no identificado en nombre del presidente turco, Erdogan Recep Tayyip."Conseguimos a alguien para él", aseguró el republicano."Necesitaba ayuda para sacar a alguien de algún lugar, salió (...) Quieren retener a nuestro maravilloso pastor. No es justo. No está bien", añadió.El presidente indicó que solicitó al secretario del Tesoro una actualización sobre las sanciones contra Turquía por la detención del pastor Andrew Brunson."Pusimos sanciones a varios de los miembros del Gabinete", aseguró Mnuchin."Trabajando con usted, tenemos más de lo que planeamos hacer si no lo liberan rápidamente", elogió.El mandatario turco se ha movilizado con alianzas en Europa y Oriente Medio para aliviar la crisis ocasionada por el impacto en su moneda por las recientes sanciones de Estados Unidos.Los esfuerzos para reunir apoyo y reforzar los mercados han incluido llamadas entre la ministra de Finanzas de Turquía, Berat Albayrak, a inversionistas internacionales.Erdogan también habló con con el presidente francés, Emmanuel Macron, un día después de las conversaciones con la Canciller alemana, Angela Merkel; además de que ya cuenta con un compromiso anunciado de 15 mil millones por parte de Qatar.La difícil situación del pastor ha dominado la política de la Administración Trump hacia su aliado de la OTAN, incluso cuando la disputa agita los mercados de divisas.Hasta el momento Brunson, quien según las autoridades turcas tenía vínculos con un fallido golpe de Estado en 2016, se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras no se han reportado intenciones sobre su liberación.