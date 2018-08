Washington— La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se disculpó este martes por haber mentido sobre las cifras de nuevos empleos creados en la comunidad afroamericana durante la administración del presidente Donald Trump.La inusual admisión restó fuerza a uno de los argumentos centrales del actual mandatario en el ámbito laboral, donde con frecuencia el republicano ha resaltado las bajas tasas de desempleo entre afroamericanos e hispanos como ejemplos de los logros de su política económica."Corrección de la conferencia de prensa de hoy: los números de empleos para el presidente Trump y presidente Obama fueron correctos, pero el plazo para el presidente Obama no lo fue. Lo siento por el error, pero no nos disculpamos por los 700 mil trabajos para afroamericanos creados bajo el presidente Trump", señaló la funcionaria en Twitter.En la disculpa, ofrecida, Huckabee Sanders no aludió las discrepancias en las cifras que había ofrecido previamente en la sala de prensa, cuando aseguró que durante los ocho años de Gobierno del presidente Barack Obama fueron creados 190 mil nuevos empleos entre los afroamericanos.En cambio contrastó la cifra con los 700 mil nuevos empleos que, aseguró, han sido creados durante los pasados 18 meses de la Administración Trump, para evidenciar el éxito de sus políticas económicas.Aunque la tasa de desempleo entre los afroamericanos se ubica por debajo de los niveles que registró durante la Presidencia anterior, cifras del Departamento de Trabajo mostraron que el número de empleos nuevos creados durante sus dos administraciones alcanzó los 2.9 millones.

