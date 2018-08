Alexandria, Virginia— Paul Manafort mintió para tener el dinero que requería su estilo de vida lujoso cuando cayeron sus ingresos, dijeron los fiscales el miércoles en su alegato final en el juicio por fraude financiero al exjefe de campaña de Donald Trump.La acusación se reduce en definitiva "al señor Manafort y sus mentiras", dijo el fiscal Greg Andres."Cuando se sigue la ruta del dinero del señor Manafort, está plagada de mentiras", dijo Andres al invitar al jurado a ponderar la enorme cantidad de pruebas presentadas durante las últimas semanas y hallar a Manafort culpable de 18 delitos.Los abogados de Manafort, acusado de evasión fiscal y fraude bancario, presentarán su alegato en las próximas horas.Andres describió punto por punto los 18 cargos y las pruebas documentales que sustentan cada uno.Los jurados pudieron ver en una pantalla correos electrónicos escritos por Manafort, con pruebas contundentes de que estaba al tanto del fraude y no era una víctima de los subordinados que manejaban sus asuntos financieros."La maquinación del señor Manafort, cuando se la analiza, no resulta tan complicada. Pero sí que estaba oculta", dijo Andres.Andres destacó un correo en el que Manafort envió una declaración inflada de sus ingresos a los banqueros que estudiaban un préstamo solicitado por él. Destacó otro en el que Manafort reconoció que controlaba una de más de 30 holdings en Chipre que según los fiscales utilizó para canalizar más de 60 millones de dólares que ganó como asesor de políticos ucranianos.Los fiscales dicen que Manafort declaró falsamente una parte de sus ingresos como si fueran préstamos para no tener que pagar impuestos.Manafort optó por no declarar ni convocar testigos en su defensa.El caso no se refiere a las denuncias de injerencia rusa en las elecciones de 2016. El fiscal especial Robert Mueller tiene la tarea de investigar esas denuncias y la posible colusión con la campaña de Trump, aunque esto no forma parte del caso Manafort.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.