Alza New York Times voz contra Trump

Ciudad de México– El diario estadounidense The New York Times tildó de peligrosos los señalamientos del presidente de EU, Donald Trump, contra la prensa en el país, a quienes se ha referido como "enemigos del pueblo"."Corregirlos ( a los medios) es esencial paran nuestro trabajo. Pero insistir en que las verdades que no te gustan son "son noticias falsa" es peligrosos para la sangre de la democracia. Y llamar a los periodistas "enemigos del pueblo" es peligroso", señala la editorial del Times."(...) En 2018, algunos de los ataques más dañinos provienen de funcionarios del gobierno. Criticar a medios de comunicación, minimizarlos o exagerar sus historias por hacer algo mal, es totalmente correcto. Los periodistas y editores de noticias son humanos y cometen errores".El diario señaló además que los ataques contra la prensa son particularmente amenazantes para los periodistas que viven en naciones con un estado de derecho menos seguro, así como para publicaciones más pequeñas en el país, quienes, afirman, ya han sido golpeadas por la crisis económica en la industria.Asimismo, señalan el modo en que diarios locales han contado historias que provocaron cambios en la sociedad, com el caso de The San Luis Obispo Tribune, que escribió sobre la muerte de un recluso a quien se contuvo por más de 46 horas.El texto tuvo tal repercusión que obligó al condado a cambiar la forma en que se trataba a los presos con problemas mentales.El lunes, más de un centenar de publicaciones de EU se unieron para crear un frente común contra los ataques a periodistas por parte de Trump, quien ha señalado a la prensa como el enemigo del pueblo estadounidense.Al menos 100 periódicos y revistas nacionales acordaron publicar diferentes editoriales para desarmar la hostil retórica del presidente contra los medios."Si aún no lo ha hecho, suscríbase a sus diarios locales. Felicítelos cuando crea que han hecho un buen trabajo y critíquelos cuando crea que podrían hacerlo mejor. Estamos todos juntos en esto", afirma el diario.

