Prensa alza la voz contra Trump

Ciudad de México— Diarios y revistas estadounidenses protestaron este miércoles contra los constantes señalamientos del presidente Donald Trump en contra de la prensa del país, a quienes se ha referido como “enemigos del pueblo”.El diario The Boston Globe, medio que convocó a realizar un pronunciamiento general, aseguró que durante más de dos siglos el principio de libertad ha protegido a los periodistas de EU y este ha servido como un modelo para las naciones en el extranjero, aunque hoy se encuentra bajo una seria amenaza.“(Esto) envía un mensaje alarmante a los déspotas desde Ankara a Moscú, de Beijing a Bagdad: el periodista puede ser tratado como un enemigo doméstico”, señaló The Boston Globe a través de una editorial“La libertad de prensa es esencial para la seguridad y la libertad”, escribió John Adams, para el diario.Por su parte, el diario The New York Times tildó de peligrosos los señalamientos del presidente de EU, Donald Trump, contra la prensa en ese país, calificados como “enemigos del pueblo”.“Corregirlos (a los medios) es esencial para nuestro trabajo. Pero insistir en que las verdades que no te gustan son ‘noticias falsas’ es peligroso para la sangre de la democracia. Y llamar a los periodistas ‘enemigos del pueblo’ es peligroso, punto”, señala el editorial del Times.El diario señaló además que los ataques contra la prensa son particularmente amenazantes para los periodistas que viven en naciones con un Estado de Derecho menos seguro, así como para publicaciones más pequeñas en el país, quienes, afirman, ya han sido golpeadas por la crisis económica en la industria.Asimismo, recordó que el modo en que diarios locales han contado historias que provocaron cambios en la sociedad, como el caso de The San Luis Obispo Tribune, que escribió sobre la muerte de un recluso a quien se contuvo por más de 46 horas, orilló a que el condado cambiara la forma en que trata a los presos con problemas mentales.En ese sentido, The SLO Tribune asegura que a pesar de “volar bajo el radar de Trump” también fueron socavados por su campaña, donde los periodistas fueron “satanizados”.“Hoy nos unimos a más de 200 periódicos en todo el país para llamar al señalamiento de “noticias falsas” del presidente por su nombre: una mentira”.El lunes, más de un centenar de publicaciones de EU se unieron para crear un frente común contra los ataques a periodistas por parte de Trump, quien ha criticado a la prensa constantemente ante el pueblo estadounidense.Al menos 200 periódicos y revistas nacionales acordaron publicar diferentes editoriales para desarmar la hostil retórica del presidente contra los medios.“Si aún no lo ha hecho, suscríbase a sus diarios locales. Felicítelos cuando crea que han hecho un buen trabajo y critíquelos cuando crea que podrían hacerlo mejor. Estamos todos juntos en esto”, afirma el Times.