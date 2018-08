Nueva York— Obispos y demás líderes de la Iglesia Católica en Pennsylvania encubrieron el abuso sexual infantil perpetrado por más de 300 sacerdotes en un lapso de 70 años, persuadiendo a las víctimas de no reportar el delito y a la policía de no investigarlo, de acuerdo con el reporte que presentó el martes un jurado especial.El informe, el cual abarcó seis de las ocho diócesis católicas en el estado y con el que se detectaron más de mil víctimas identificables, constituye el examen más extenso efectuado hasta el momento en Estados Unidos por alguna dependencia gubernamental sobre el abuso sexual infantil en la Iglesia Católica. En el reporte se señala que probablemente existan miles más de víctimas cuyos expedientes se perdieron o que tenían demasiado miedo de hablar.En el documento se mencionan casos terribles de abuso: un párroco violó en un hospital a una niña pequeña a la que le habían quitado las amígdalas; un sacerdote ató y azotó con correas de piel a una víctima; y otro cura a quien se permitió continuar en el cargo después de embarazar a una niña y hacerla abortar.Los escándalos por abuso sexual han cimbrado a la lglesia durante más de 15 años, desde que en el 2002 surgieron en Boston las acusaciones. Pero inclusive después de pagar miles de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales y de establecer programas de prevención, la Iglesia se ha visto acosada por un escándalo que hoy está alcanzando sus rangos más altos.“A pesar de algunas reformas institucionales, los líderes individuales de la Iglesia básicamente se han escapado del escrutinio público”, escribió el jurado especial. “Había sacerdotes que estaban violando niños y niñas, y los hombres de Dios que eran los responsables de ellos no sólo no hicieron nada; lo ocultaron todo. Durante decenios”.El jurado especial señaló que si bien se retiró del ministerio a algunos de los sacerdotes acusados, los funcionarios eclesiásticos que los protegieron continuaron en sus cargos o incuso fueron ascendidos.“Hasta que eso cambie, creemos que es demasiado pronto para cerrar el capítulo sobre el escándalo sexual en la Iglesia Católica”, escribió el jurado.Existen pocas probabilidades de que el reporte dé pie a nuevos cargos penales o civiles en el marco de las leyes actuales debido a que los delitos ya prescribieron. Hasta ahora sólo se han levantado cargos penales por dos de los casos incluidos en el informe.En comunicados emitidos el martes, los obispos católicos de Pennsylvania hicieron un llamado a orar por las víctimas y por la Iglesia, prometiendo mayor apertura y asegurando que las medidas implementadas en los últimos años ya estaban haciendo más segura a la Iglesia.

