Washington— El miércoles era el primer día de clases en una secundaria de Achille, Oklahoma, y una estudiante de 12 años tenía que ir al baño, publicó el Washington Post.La alumna, quien es transgénero, llevaba dos años usando el baño del personal en el distrito escolar rural. Pero no estaba familiarizada con el nuevo edificio. Sin saber aún dónde se localizaba el baño de los empleados, “usó el baño de las niñas una sola vez”, dijo su madre, Brandy Rose, a la televisora local KXII.De alguna manera se enteró una madre de familia, quien enfurecida subió un mensaje a un grupo de Facebook dirigido a padres de estudiantes de Achille.“Atención padres de alumnas de 5º a 7º grado”, dijo Jamie Crenshaw en el post del Grupo de Padres del Distrito Independiente de Escuelas de Achille. “El transgénero ya está usando el baño de las niñas. Nos han hecho saber la manera como la escuela se ha excedido para asegurarse de que él tenga su propio baño pero todavía está usando el de las niñas. DE VERAS…. Parece que va a ser un año largo.“El año pasado hicimos reuniones de la junta escolar por esta situación pero parece que no está cambiando nada”, continuó en el post. “Es el mismo niño que hace dos años en cuanto lo cambiaron de escuela se metió en problemas por asomarse en los baños de las niñas. Ya basta”.El mensaje ya se borró, pero el grupo volvió a subir una imagen del mismo con propósitos de transparencia. Adultos radicados fuera del distrito también han puesto en Facebook otros comentarios respecto a la menor. En varios de ellos la deshumanizan, calificándola de “esta cosa” y un “gusano a medio cocer”.En otros se hacen inquietantes amenazas de violencia:“Si quiere ser mujer háganlo mujer. Un buen cuchillo afilado serviría para hacer muy pronto ese trabajo”.“¡Nada más díganles a los niños que lo golpeen en el baño y no querrá volver!”.Las imágenes de los posts circularon ampliamente en Facebook, despertando la indignación de los defensores de las personas transgénero. A raíz de que los activistas empezaron a escribirle al superintendente y a organizar una manifestación en el exterior del plantel, el distrito anunció que cancelaría todas las clases el lunes y el martes de la presente semana.De acuerdo con el Oklahoman, el viernes la familia de la menor solicitó en el juzgado del condado Bryan una orden de protección contra una persona con el mismo apellido que uno de los padres de familia que atacaron vía Facebook a la niña.Rick Beene, el superintendente de la Escuelas Públicas de Achille, dijo a KFOR que funcionarios de seguridad lo exhortaron a cancelar las clases debido a la posibilidad de manifestaciones en el plantel, al cual asisten aproximadamente 360 alumnos.“La policía pensó que podría venir algún grupo opositor y eso podría generar problemas”, dijo Beene.

