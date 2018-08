Acusan a albergue de Indiana de congelar gatitos y matarlos

Rockport- Las autoridades del sur de Indiana investigan las acusaciones de que un albergue animal ha matado gatitos congelándolos, utilizando este método como una alternativa a las formas aceptadas de eutanasia.Bridget Wooson dejó de trabajar en el albergue animal del condado de Spencer y habló con las autoridades luego de que un funcionario de control animal le pidió poner a gatitos lesionados, pero vivos, en una bolsa de plástico y colocarlos en un congelador para matarlos, le comentó al periódico Courier & Press."Tenía que hacer algo", dijo Woodson. "Estoy muy preocupada por los animales. Si esto es considerado aceptable y no se hace responsable a nadie, ¿qué más empezará a pasar desapercibido?".Woodson compartió con el periódico una captura de pantalla del intercambio de mensajes que indicó fueron entre ella y el agente de control de animales. Durante la conversación, Woodson señaló que el agente le dijo que "el congelador no es menos humano" que la eutanasia por un veterinario.El agente no respondió a mensajes en busca de comentarios.El "congelamiento o enfriamiento lento de animales sin anestesia" no es una forma aceptada de eutanasia, según las normas de eutanasia para animales de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria.Los abogados de la Junta de Control Animal del condado de Spencer difundieron un comunicado a través de la televisora WFIE en el que indicaron que "el consejo reconoce que las acciones ocurridas son fundamentalmente opuestas" a su misión de ofrecer cuidado y atención humana a los animales."En respuesta, la junta ha revisado cuidadosamente sus normas y ha adoptado nuevas directrices y procedimientos para atender estas acciones inaceptables", se lee en el comunicado.Eso pareció satisfacer a Woodson."Es el único albergue en este pueblo y en muchos pueblos circundantes. No quiero que cierre", dijo Woodson. "Sólo creo que las normas y políticas deben cambiar".

