Nueva York- La Universidad de Nueva York (NYU) suspendió durante un año a la académica Avital Ronell, considerada una de las más prominentes filósofas contemporáneas, luego de que un alumno señalara que ella lo acosó sexualmente, informó El Universal.El caso evoca a la ola de señalamientos contra hombres en posiciones de poder, conocido como #MeToo, aunque ahora aplicado en sentido contrario, con una mujer lesbiana señalada de usar su posición para acosar sexualmente a uno de sus alumnos.Ronell, profesora de renombre mundial de literatura alemana, fue encontrada responsable de acosar sexualmente durante tres años a un exestudiante, Nimrod Reitman, quien es homosexual y quien contrajo recientemente matrimonio con un hombre.La investigación determinó que Ronell fue responsable del acoso sexual, tanto físico como verbal, en la medida en que su comportamiento fue “suficientemente extendido” como para alterar los términos y condiciones del entorno de aprendizaje de Reitman.De acuerdo con el diario The New York Times, que obtuvo acceso al expediente, Ronell envió docenas de correos electrónicos en los que se refería a él como “el más adorado”, “dulce tierno bebé” y “mi asombroso y hermoso Nimrod”.Asimismo, Reitman indicó que Ronell lo besó y lo tocó repetidas veces, que durmió en su cama con él, que le pidió que se acostara con ella, que lo llamaba constantemente y se negó a trabajar con él si no correspondía.Tras la determinación de NYU, un grupo de académicas, incluidas prominentes feministas, entre las que destacan Judith Butler, una de las académicas feministas más influyentes de la actualidad, enviaron una carta en defensa de Ronell.“Atestiguamos la gracia, el agudo ingenio y el compromiso intelectual de la profesora Ronell y solicitamos que se le conceda la dignidad que merece alguien de su prestigio internacional y reputación”, escribieron las académicas.

