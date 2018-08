Washington— En el pleito del presidente Trump con una excolaboradora de primer nivel de la Casa Blanca resaltó el empleo agresivo y poco convencional que da a los acuerdos de confidencialidad a fin de impedir que empleados y exempleados gubernamentales revelen secretos o hablen mal de él o de su familia, publicó el Washington Post.El revuelo más reciente surgió a raíz de que la exasesora Omarosa Manigault Newman señalara en un libro que el equipo de campaña de Trump le ofreció un empleo de 15 mil dólares mensuales a cambio de firmar un convenio de confidencialidad de términos generales con el que se le hubiera prohibido dar a conocer pormenores acerca del tiempo que permaneciera en la Casa Blanca.El lunes Trump contratacó tuiteando que “¡la chiflada Omarosa ya tiene un acuerdo de confidencialidad totalmente firmado!” —al parecer la primera admisión por parte de Trump de que ha recurrido a dichos documentos siendo presidente.Docenas de colaboradores de la Casa Blanca han firmado acuerdos de confidencialidad a cambio de trabajar con Trump, quien desde hace largo tiempo ha utilizado en su carrera empresarial dichos convenios, de acuerdo con empleados y exempleados de la administración. Pero los gobiernos anteriores no habían recurrido en forma extensa a los acuerdos de confidencialidad fuera del periodo de transición entre presidentes, en parte debido a que la mayoría de los expertos legales creen que dichos convenios no tienen validez legal en el caso de los empleados públicos.En las copias que el Washington Post obtuvo de los acuerdos o que describen colaboradores y excolaboradores se exponen prohibiciones asombrosamente amplias sobre el comportamiento que al parecer se basan fuertemente en contratos similares que la Organización Trump, la empresa familiar del Presidente, empleó con anterioridad.El extenso uso de los acuerdos de confidencialidad hace notoria la cultura —que el propio Trump ha fomentado— de paranoia, filtraciones, grabaciones de audio y pleitos internos que desde hace decenios ha estado presente en sus negocios y que continúa en su presidencia, de acuerdo con colaboradores y excolaboradores.El uso de los convenios era de rigor durante la campaña de Trump, dijeron funcionarios. “Todos firmaron”, dijo un excolaborador de campaña.Durante entrevista concedida en abril del 2016 al Post, Trump se manifestó a favor de hacer que los empleados federales firmen acuerdos de confidencialidad.“Yo creo que deben firmarlos”, señaló entonces.Manigault Newman dijo al programa televisivo “PBS NewsHour” que firmó convenios de confidencialidad con la Organización Trump y con el equipo de campaña pero no en la Casa Blanca.A los colaboradores ya no se les pide firmar cuando ingresan a la administración, según funcionarios y exfuncionarios.

