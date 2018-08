La sonda que quiere acercarnos al Sol

La NASA lanzó el domingo la sonda solar Parker desde Cabo Cañaveral, Florida, una misión que la agencia presume posibilitará “tocar el Sol”.La astronave pasará a unos 6 millones de kilómetros de la superficie solar, que quizá parece ser una distancia larga pero es suficientemente cercana para sobrevolar por la atmósfera externa de la estrella. De hecho, esa distancia es una décima parte de la que divide al Sol de Mercurio, el planeta más cercano al astro de nuestro sistema solar.El propósito de la sonda es expandir nuestro conocimiento del Sol al medir los campos magnéticos y eléctricos, catalogar los ingredientes del viento solar y tomar fotografías de la corona, la atmósfera que es muchísimo más calurosa que la superficie. Los instrumentos de la sonda Parker podrán detectar detalles que no es posible avistar desde más lejos.La sonda estará protegida por escudos de carbono que ayudarán a absorber el calor.Hay un continuo flujo de partículas cargadas, sobre todo protones y electrones, que emanan del Sol hacia el sistema solar a una velocidad de alrededor de 1,6 millones de kilómetros por hora. El campo magnético de la Tierra genera una especie de burbuja que bloquea el viento solar hacia nuestro planeta y que genera las hermosas auroras que se pueden avistar en los polos de la Tierra.El viento solar se origina en la corona, pero aún no se sabe cómo se genera. La temperatura de la superficie del Sol es de 5505 grados Celsius, mientras que la de la corona es de casi 3 millones de grados Celsius. Con la sonda Parker se busca aclarar a qué se deben esas diferencias.Podría devastar a la civilización.En ocasiones una explosión llamada eyección de masa coronal surge del Sol y manda una cantidad de partículas mayor que la normal. En 1859 una de esas explosiones golpeó directamente la Tierra y alteró los cables de telégrafo de los continentes americano y europeo. Si sucediera lo mismo hoy causaría apagones continentales y dañaría las redes eléctricas con reparaciones que llevarían meses.En 2012 una astronave de la NASA, Stereo-A, sí registró una eyección de masa coronal comparable a la de 1859 aunque, por suerte, no iba dirigida hacia la Tierra.La sonda Parker pasará primero a unos 24 millones de kilómetros de distancia en su primer acercamiento e irá, durante siete años, acercándose cada vez más gracias a la gravedad del planeta Venus, que le permitirá ir cambiando su órbita elíptica de 88 días hasta quedar a los 6 millones.En total, la sonda completará veinticuatro órbitas y la misión terminaría en 2025.En las últimas órbitas, el jalón de la gravedad solar acelerará su velocidad a casi 700.000 kilómetros por hora; será así el objeto creado por los humanos con mayor velocidad.Hasta el año pasado la astronave era llamada sonda solar plus. La NASA la renombró en honor a Eugene Parker, astrofísico jubilado de la Universidad de Chicago que fue el primero en predecir la existencia del viento solar.Es la primera ocasión que la NASA nombra una misión en honor a alguien que sigue vivo.

