Cualquiera que compite contra mí, sufre: Trump

Nueva York— El presidente Donald Trump desafió al gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, a contender por la presidencia de Estados Unidos en 2020, y advirtió que "cualquiera que compite contra él, sufre".El lunes, durante un acto de recaudación de fondos para la reelección de la congresista republicana Claudia Tenney en Nueva York, Trump dijo que Cuomo lo telefoneó una vez y le prometió que no sería su rival político. La oficina del gobernador no rebatió de inmediato la afirmación del mandatario.La visita a Utica, en Nueva York, fue la primera del mandatario a una de las zonas que ganó en los comicios de 2016.El mandatario, que nació en Nueva York, pasó gran parte del evento atacando al gobernador Cuomo y a la senadora Kirsten Gillibrand, quien podría también tener ambiciones presidenciales.Trump dijo que Cuomo, quien se ha postulado a la reelección contra la actriz Cynthia Nixon, una vez lo llamó y le dijo "Yo nunca competiré por la presidencia contra ti"."Pero quizás él quiere", continuó Trump. "Oh, por favor, hazlo, por favor, por favor. Es cierto que lo dijo, y quizás lo dijo en serio. Pero lo único que sabemos, y es lo que dicen, quien se postula contra Trump sufre, y así es como debería ser".Trump, quien una vez consideró postularse a gobernador de Nueva York antes de lanzarse a la presidencia, aseveró que Nueva York tendría los impuestos más bajos de todo el país si Cuomo hubiera permitido la técnica de extracción petrolera conocida como fracturación hidráulica y denunció que Cuomo "quiere derogar el derecho a portar armas"."Es muy triste ver lo que ha pasado con Nueva York, este hubiera podido ser un estado de gran prosperidad", dijo el mandatario.La oficina de Cuomo no respondió de inmediato a las declaraciones de Trump, pero Cuomo recurrió a Twitter para criticar al presidente por su alianza con la Asociación Nacional del Rifle, conocida como la NRA."Donald Trump y la NRA son compinches en la quiebra, tanto literal como moralmente", tuiteó Cuomo. "A diferencia de Trump, yo no le tengo miedo a la NRA".

