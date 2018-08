Bridgewater, Nueva Jersey— La exasesora presidencial Omarosa Manigault Newman difundió el lunes una grabación de audio del momento en que le informa al presidente Donald Trump que ha sido despedida."Nadie siquiera me avisó de esto", dice al parecer Trump según la grabación reproducida por Manigault en el programa "Today Show" de la NBC.El día anterior, en otro programa de televisión, Manigault difundió otra grabación, del momento en que fue despedida por el jefe de gabinete John Kelly, en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.Expertos en seguridad nacional y partidarios de Trump la criticaron por estar grabando en secreto conversaciones con altos funcionarios del gobierno, incluyendo cuando la despidió John Kelly estando en la Sala de Crisis, un salón donde hay máxima seguridad.Mientras los audios recientes parecen mostrar que Trump no estaba al tanto de que Manigault fuera a ser despedida, ella dijo en "Today" que Trump dio instrucciones a Kelly para que lo hiciera, aunque no mostró evidencias.Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, la calificó de "ingrata" porque hay que recordar que "Donald Trump fue quien la hizo famosa"."¿Qué clase de malagradecida es esta?", dijo Giuliani en el programa "Fox & Friends" de Fox News.La información sobre las grabaciones está incluida en el libro de Manigault, "Unhinged" ("Desquiciado") que salió a la venta esta semana. Manigault sugirió que todavía hay más por salir a la luz: "Hay muchas cosas corruptas sucediendo en la Casa Blanca y voy a revelar muchas de ellas".El lunes, el vocero de la Casa Blanca Hogan Gidley dijo que no iba a "entrar en un juego de dimes y diretes de quién sabía qué, pero el presidente toma las decisiones".Cuando se le preguntó si la ex asesora presidencial violó la ley, Giuliani dijo: "Ciertamente está violando las regulaciones de seguridad, lo cual pienso tienen peso de ley".El domingo en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC, Manigault dijo que grabó varias conversaciones en secreto estando en la Casa Blanca por su propia protección. Partes de sus conversaciones con Kelly se transmitieron al aire. Los críticos dijeron que los audios son una seria violación a la ética y la seguridad."¿Quién en su sano juicio piensa que es apropiado grabar en secreto al jefe de despacho de la Casa Blanca estando en la Sala de Crisis?", escribió en Twitter Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano.

