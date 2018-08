Celebra Trump despido de agente del FBI

Washington— El Presidente estadounidense, Donald Trump, respondió este lunes a las noticias sobre el despido de Peter Strzok del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), después de que el agente de contrainteligencia fuera señalado por supuestos mensajes de texto contra el republicano durante las elecciones de 2016."El agente Peter Strzok acaba de ser despedido del FBI, finalmente. La lista de malos jugadores en el FBI y DOJ (Departamento de Justicia) se hace más y más larga", escribió el Mandatario.El republicano también cuestionó si el despido del veterano llevaría al final de la investigación del Fiscal Especial, Robert Mueller, sobre la interferencia rusa, ya que Strzok había trabajado inicialmente en la indagatoria."Basado en el hecho de que Strzok estaba a cargo de la Cacería de Brujas, ¿será concluida? Es un engaño total. Sin colusión, sin obstrucción - ¡Solo peleo!", añadió.El agente Peter Strzok, ahora ex empleado del FBI, aseguró en un mensaje de texto que evitaría la llegada del ahora Presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca, razón por la que fue despedido.Según un comunicado de su abogado, citado por la prensa, la agencia decidió despedir a Strzok el pasado viernes después de que hace meses se hiciera pública una conversación en privado con su amante durante la campaña electoral de 2016.En el diálogo, una abogada del FBI con la que Strzok mantenía una relación sentimental, preguntaba al entonces agente si Trump llegaría a ser Presidente, a lo que él respondió que no y que lo pararían.El abogado del ahora ex agente consideró el despido como una salida de las prácticas típicas del buró, en referencia al FBI.Strzok participó inicialmente en las pesquisas sobre el uso del correo electrónico de Hillary Clinton, rival electoral de Trump en las elecciones presidenciales, y en el inicio de la investigación sobre la trama rusa, liderada por Robert Mueller, hasta que se hizo pública la conversación con su amante y fue apartado del caso.La figura del ex agente, que quedó desprestigiada en un informe interno del FBI publicado en junio, ha sido utilizada en múltiples ocasiones por el Presidente estadounidense para atacar al trabajo de Mueller, el cual lleva a cabo averiguaciones sobre los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin.A comienzos de julio, el ex agente explicó ante dos comités del Congreso que había tenido en su poder informaciones que habrían acabado con la candidatura del magnate en 2016, pero que nunca pensó hacerlas públicas, y enfatizó que el FBI no está contaminado por motivaciones partidistas."Déjenme aclararlo, inequívocamente y bajo juramento: ni una vez en mis 26 años de defensa de mi país mis opiniones personales han impactado en las acciones oficiales que he ejecutado", enfatizó Strzok al ser cuestionado por los congresistas de la Cámara de Representantes.

