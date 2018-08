Durante la mayor parte de los últimos 19 meses, la guerra de palabras del presidente Trump con las organizaciones periodísticas estadounidenses ha sido más bien una andanada unilateral —al menos de acuerdo con el consejo editorial del Boston Globe, escribe The Washington Post.Trump catalogó a la prensa como “el enemigo del pueblo estadounidense” al mes siguiente de asumir la Presidencia. Durante el año siguiente, se concluyó en un análisis de CNN, empleó más de 40 veces la palabra “falso” —en “noticias falsas”, “medios falsos” o “sondeos falsos”—. En cierta ocasión se enfureció, informó el New York Times, debido a que una televisión del avión presidencial estaba sintonizada en CNN.Y la semana pasada, durante un mítin político en Pennsylvania, Trump dijo que los medios constituían “noticias falsas y repugnantes”.“¿Qué pasó con la información honesta?”, preguntó al público. Luego señaló a un grupo de periodistas que cubrían el evento. “No lo reportan. Sólo inventan historias”.Ahora, el consejo editorial del Boston Globe está proponiendo que los periódicos de Estados Unidos expresen el 16 de agosto su desdén por la retórica presidencial a través del mejor arma con que cuentan: su voz colectiva.Se trata de un llamado para que los articulistas de opinión que conforman los consejos editoriales de los periódicos publiquen textos independientes de opinión en torno a los ataques de Trump contra la prensa. Hasta el momento, de acuerdo con la AP, 70 organizaciones informativas han aceptado —desde diarios metropolitanos grandes como el Miami Herald y el Denver Post hasta semanarios pequeños con circulación de cuatro cifras.La invitación del Globe se limita a los articulistas de opinión, quienes trabajan en forma independiente de los reporteros y editores de noticias. Como se explica en las políticas del Washington Post, el propósito de dicha separación es prestar servicio al lector, “quien tiene derecho a los hechos en las columnas informativas y a las opiniones en las páginas de colaboradores editoriales”.“Nosotros no somos el enemigo del pueblo”, dijo a la AP Marjorie Pritchard, subdirectora operativa de la página editorial del Boston Globe, usando el término que Trump ha empleado para referirse a los periodistas.“Nuestras palabras diferirán. Pero al menos podemos estar de acuerdo en que tales ataques resultan alarmantes”, se dice en el llamado.Grupos como la Sociedad Estadounidense de Editores de Prensa están promoviendo la idea.La invitación representa a una de las posturas en el debate en torno a cómo deben los medios ver los malhumorados ataques de Trump contra la prensa y la forma en la cual deben responder —o si deben hacer algo.

