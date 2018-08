Proponen construir instalaciones de migrantes fuera de Utah

Utah- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas recibió tres propuestas para un nuevo centro de detención de inmigrantes para sus operaciones en Salt Lake City, pero no sería construido en Utah.El ICE, siglas en inglés de la agencia federal, comenzó la búsqueda para un nuevo centro de detención el año pasado en el área de Salt Lake City o al menos dentro de los 290 kilómetros (180 millas) de distancia de su oficina local y tribunal de inmigración, reportó el diario The Salt Lake Tribune la semana pasada.Las propuestas fueron publicadas en internet por parte del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Chicago, el cual realizó solicitudes de acceso a la información al ICE.Las propuestas incluyen la ciudad de Evanston, Wyoming, ubicada a 133 kilómetros (83 millas) de distancia; Pahrump, Nevada, a 774 kilómetros (481 millas), y Aurora, Colorado, a 840 kilómetros (522 millas) de distancia.Las tres propuestas provienen de tres diferentes compañías penitenciarias.Chris Keen, abogado de inmigración en la ciudad de Orem, en Utah, sabe lo difícil que es para los abogados trabajar con clientes que son trasladados fuera del estado.El ICE comenzó a trasladar a los detenidos a lugares como Nevada o Colorado luego de que el condado Utah puso fin a su contrato para albergar a los detenidos del ICE en su prisión, indicó Keen.Antes de que eso sucediera, el abogado dijo que era más fácil que se reuniera con sus clientes, les pasara documentos u obtuviera sus firmas y los preparara para sus audiencias. Sus familias también podían verlos.Pero ahora, Keen se ve obligado a viajar fuera del estado. Algunos de sus clientes deben encontrar otro abogado fuera de Utah."Siempre puedes pedir una audiencia telefónica en una corte de inmigración, pero eso no es tan bueno como estar presente allí, sobre todo en un caso complicado", indicó.Keen teme que un nuevo centro de detención para inmigrantes fuera de Utah obligará a muchos detenidos a "simplemente aceptar ser deportados".Carl Rusnok, portavoz del ICE, declinó comentar sobre los contratos que podrían estar en negociación.

