Grabó despido ex colaboradora de Trump

Nueva Jersey— Omarosa Manigault Newman, ex consejera presidencial, dijo que recientemente grabó conversaciones que tuvo en la Casa Blanca en secreto, incluido cuando el jefe de Gabinete, John Kelly, la despidió en la conocida Sala de Crisis.La inusual confesión de inmediato provocó ataques de los aliados del presidente contra la ex colaboradora.Parte de su conversación con Kelly fue reproducida en el programa de televisión Meet the Press de la cadena NBC, donde se presentó para promover su nuevo libro Unhinged (Desquiciado), el cual saldrá a la venta la próxima semana.En el libro describe una imagen condenatoria del presidente estadounidense, Donald Trump, e incluso afirma la existencia de videos en donde se le escucha al mandatario a utilizar una palabra denigrante para referirse a los negros mientras filmaba su programa El aprendiz, en el cual ella concursó.Manigault Newman escribió en el libro que no había escuchado personalmente el audio, pero este domingo aseguró al conductor Chuck Todd que, después de ir a imprenta, pudo escuchar la grabación del presidente durante un viaje a Los Ángeles."Escuché su voz tan claro como tú y yo estamos sentados aquí", señaló.Pero aseguró también la otra grabación de la que habló este domingo podría resultar igual de explosiva.En el audio reproducido al aire, y que Manigault Newman cita en el libro, se escucha a Kelly decir que puede considerar su tiempo en la Casa Blanca como un año de servicio a la nación y hace referencia a posibles dificultades en el futuro en relación a tu reputación.Manigault Newman dijo que consideró el comentario como una amenaza y defendió su decisión de grabar en secreto ésa y otras conversaciones en la Casa Blanca como una forma de protección.Pero los defensores del republicano inmediatamente criticaron a la ex consejera presidencial."¿Quién, en su sano juicio, piensa que es correcto grabar al director de gabinete de la Casa Blanca en la Sala de Crisis?", escribió en Twitter Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano.La Sala de Crisis es una Instalación de Información Sensible Clasificada, o SCIF, y no se le permite al personal ingresar con celulares u otros dispositivos de grabación.La Casa Blanca no respondió de inmediato a la grabación, pero ha intentado desacreditar el libro.En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sara Huckabee Sanders dijo que estaba lleno de mentiras y falsas acusaciones, mientras que este sábado el presidente aseguró que Manigault Newman era una desdichada.