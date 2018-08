Washington– Omarosa Manigault Newman, la que fuera la principal asesora afroamericana del presidente de Estados Unidos Donald Trump, grabó en secreto diversas conversaciones que mantuvo con el mandatario tanto en persona como a través del teléfono.Manigault Newman tendría en su posesión estas grabaciones que, según publicó el pasado jueves el diario digital Daily Beast, serán divulgadas en su libro “Unhingued” (Desquiciado), que saldrá a la venta la próxima semana.Un portavoz de la editorial Simon & Schuster, responsable de la publicación del libro, no quiso confirmar su existencia al diario, sin embargo, según el Daily Beast, aseguró que la empresa está convencida de que la autora “puede fundamentar” su narración de su paso por la Casa Blanca.Tras participar en 2004 en el concurso presentado por Trump “The Apprentice”, de la cadena NBC, Manigault Newman se convirtió en una de las personas de confianza del multimillonario, quien no dudó en ficharla para su equipo cuando asumió la Presidencia del país, en enero del año pasado.Manigault Newman ostentó el cargo de directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca hasta que el pasado diciembre presentó su dimisión por razones que nunca fueron aclaradas.Desde entonces, la otrora confidente de Trump, se ha convertido en su azote debido a sus declaraciones en las que ha dejado entrever que el contenido de su libro podría demostrar, entre otras cosas, el carácter racista del mandatario.De hecho, el diario The Guardian, que dice haber tenido acceso a una copia adelantada de la obra, publicó que la exasesora sostiene que existen grabaciones de Trump utilizando la palabra “nigger” (negrata) durante las sesiones de grabación de su popular programa de telerrealidad, aunque niega haber sido testigo directo de tales exabruptos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.