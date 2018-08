Florida– Una disputa en Facebook sobre política degeneró tanto que un hombre de 44 años en Florida manejó su auto hasta la casa de un extraño y lo hirió a disparos.Cuando salió de su trabajo el lunes, Brian Sebring fue a su casa a recoger la pistola y se dirigió a la vivienda de Alex Stephens. Ahora, Sebring está acusado de agresión armada y de portación oculta de un arma.“Estallé y dejé que la furia me controlara”, dijo al diario Tampa Bay Times.Sebring y Stephens, de 46 años, ni siquiera se conocían, aunque vivían en el mismo vecindario.Stephens fue dado de alta del hospital, donde fue atendido por heridas de bala en las piernas y los glúteos.Sebring, registrado como demócrata, admite que respondió a un mensaje en Facebook colocado por un expresidiario que decía que deseaba compartir sus opiniones políticas, aunque ya no tiene derecho a votar.Sebring dijo al periódico que durante la discusión en Facebook, le escribió a Stephens que si quería expresar una opinión no debió cometer un crimen, ni dejar capturarse, y que debió ser un miembro productivo de la sociedad.La discusión se intensificó cuando Stephens, quien estuvo en la cárcel por robo y posesión de cocaína, empezó a mandar mensajes personales a la cuenta de Sebring. Se amenazaron mutuamente y Stephens amenazó con lastimar a la esposa y al hijo de Sebring.Stephens le dio su dirección a Sebring y le dijo que si quería pelear que viniera y que haga sonar su bocina cuando llegara.Sebring dijo que fue, hizo sonar su bocina al llegar y Stephens salió de la casa portando lo que parecía ser un cuchillo. Sebring disparó y se dirigió de vuelta a su casa pero fue detenido por policías antes de llegar. Fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza de 9 mil 500 dólares.

