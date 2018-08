Acusan a Trump de usar insulto racista

Washington DC– El presidente estadounidense, Donald Trump, usó con frecuencia la palabra "negro", de forma despectiva mientras era el presentador del reality show "Celebrity Apprentice" y hay cintas que pueden confirmarlo, según una nueva memoria de una de las exasesoras de la Casa Blanca de Trump, Omarosa Manigault.El reclamo es uno de los más polémicos que Manigault Newman hace en su libro, "Unhinged" ("Desatado), según la publicación británica The Guardian, que tenía una copia.Manigault Newman dijo que nunca escuchó a Trump usar la palabra ella misma, pero dijo que cuando fue despedida por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John F. Kelly, se había dado cuenta de que Trump era un racista."Finalmente entendí que la persona que había creído conocer durante tanto tiempo era en realidad una racista", dijo en sus memorias."Al usar la palabra con N no (reveló) solo la forma en que habla, pero, lo que es más inquietante, fue cómo pensaba en mí y en los afroamericanos en general".Manigault Newman trabajó con Trump en el programa como concursante de la primera temporada, y luego fue asesora de su campaña y más tarde en la Casa Blanca.Fue despedida en diciembre de 2017, después de lo que los asistentes de la Casa Blanca dijeron que eran múltiples casos de mala conducta, incluido el uso indebido de un servicio de automóviles e intentar fotografiar su boda en los terrenos de la Casa Blanca.La Casa Blanca se ha negado a responder a las acusaciones en su libro hasta ahora, aunque varios consejeros han cuestionado en privado su credibilidad y señaló que estaba muy molesta por haber sido despedida.En su libro, que está programado para ser lanzado la próxima semana, Manigault Newman sugirió que ahora cree que fue expulsada porque estaba cerca de obtener las cintas secretas que revelan a Trump usando la palabra racista.También escribió que ha estado investigando la existencia de cintas que prueban que Trump utilizó la palabra desde finales de 2016."En ese punto, tres fuentes en tres conversaciones separadas habían descrito el contenido de esta cinta", dijo. "Todos me dijeron que el presidente Trump no había lanzado una sola bomba-N. Lo dijo varias veces durante la grabación de la serie, durante las tomas fuera de la cámara, especialmente durante la primera temporada de 'The Apprentice'."Me vería como la imbécil más grande viva por apoyar a un hombre que usó esa palabra".Cuando la despidieron, dijo que tenía una creciente conciencia de que Donald Trump era en verdad un racista, un fanático y un misógino."Mi certeza acerca de la cinta de la palabra-N y sus frecuentes usos de esa palabra eran la cima de una gran montaña de cosas verdaderamente espantosas que había experimentado con él, durante los últimos dos años en particular".

