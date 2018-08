Florida, Estados Unidos– Una disputa en Facebook sobre política degeneró tanto que un hombre de 44 años en Florida manejó su auto hasta la casa del extraño y lo hirió a disparos.Cuando salió de su trabajo el lunes, Brian Sebring fue a su casa a recoger la pistola y se dirigió a la vivienda de Alex Stephens. Ahora, Sebring está acusado de agresión armada y de portación oculta de un arma."Estallé y dejé que la furia me controlara", dijo al diario Tampa Bay Times.Sebring y Stephens, de 46 años, ni siquiera se conocían, aunque vivían en el mismo vecindario."No soy un mal tipo", dijo Sebring al diario, "pero es que ese tipo amenazó con lastimar a mi familia y perdí el control".Añadió que está considerando verse con un psicólogo porque le asusta haber perdido los estribos de esa manera.Stephens fue dado de alta del hospital, donde fue atendido por heridas de bala en las piernas y los glúteos. No respondió a un pedido de comentario del Times.Sebring, registrado como demócrata, admite que respondió a un mensaje en Facebook colocado por un ex presidiario que decía que deseaba compartir sus opiniones políticas, aunque ya no tiene derecho a votar.En Florida, hasta 1.5 millones de ex prisioneros no pueden votar debido a una prohibición en la constitución del estado, pero los votantes del estado decidirán en noviembre si alteran o no la prohibición actual, que también es el tema de una demanda federal en curso.Sebring dijo al periódico que durante la discusión en Facebook, le escribió a Stephens que si quería expresar una opinión no debió cometer un crimen, ni dejar capturarse, y que debió ser un miembro productivo de la sociedad.La discusión se intensificó cuando Stephens, quien estuvo en la cárcel por robo y posesión de cocaína, empezó a mandar mensajes personales a la cuenta de Sebring. Se amenazaron mutuamente y Stephens amenazó con lastimar a la esposa y al hijo de Sebring."Perdí el control, dejé que la rabia me dominara", dijo Sebring.Stephens le dio su dirección a Sebring y le dijo que si quería pelear que viniera y que haga sonar su bocina cuando llegara.Sebring dijo que fue, hizo sonar su bocina al llegar y Stephens salió de la casa portando lo que parecía ser un cuchillo. Sebring disparó y se dirigió de vuelta a su casa pero fue detenido por policías antes de llegar. Fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza de 9 mil 500 dólares.