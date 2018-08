Amenazan a Sessions con desacato por deportaciones

Nueva York— El jueves un juez federal que escuchaba argumentos en busca de suspender las deportaciones de varias mujeres centroamericanas que solicitaron asilo tuvo conocimiento de que una de ellas y su hija habían sido sacadas de un albergue texano, trasladadas a un aeropuerto y subidas a un avión con destino a El Salvador. El juez ordenó al Gobierno traer a las dos inmediatamente de regreso.El juez, Emmet G. Sullivan del Distrito Columbia, criticó al Gobierno por deportarlas precisamente cuando estaban pidiendo justicia en los tribunales. Al ordenar al Gobierno dar marcha atrás en la deportación, Sullivan amenazó con determinar que los funcionarios gubernamentales, del procurador general Jeff Sessions abajo, incurrían en desacato, informó un abogado de la parte actora.Se había dado celeridad a la deportación de las 12 mujeres y los menores que constituyen los demandantes en la causa, interpuesta contra Sessions y varios otros funcionarios de la administración por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), a raíz de las directrices que Sessions dio de que el temor a pandillas y la violencia doméstica ya no constituirían motivo para que la gente solicite asilo en Estados Unidos.En la demanda, conocida como Grace v. Sessions, se alega que las políticas contradicen las leyes estadounidenses e internacionales que reconocen la persecución por género como base para el asilo así como que acaban con las protecciones supuestamente ofrecidas en el proceso.“Se está privando a las personas de una oportunidad significativa de que se escuchen sus argumentos”, dijo la abogada de ACLU, Jennifer Chang Newell.Cuatro de los demandantes ya habían sido deportados, señaló Chang Newell, mientras que esta semana la mujer salvadoreña, de nombre Carmen, y su hija se encontraban en riesgo inminente de deportación. ACLU solicitó al juez hacer una pausa en el trámite de deportación y ordenar al Gobierno mantener a los demandantes en Estados Unidos mientras el juzgado analiza la demanda. El miércoles abogados del Departamento de Justicia aseguraron al juez que no se deportaría a nadie antes de la medianoche del jueves.Pero a mediados de la audiencia durante la cual el juez Sullivan consideraba la solicitud de ACLU, los abogados tuvieron conocimiento de que Carmen y su hija habían sido despertadas durante la noche, sacadas del centro gubernamental en Dilley, Texas, donde habían permanecido resguardadas desde junio, y subidas a un avión para volver a El Salvador.Si bien el Gobierno no dio explicaciones sobre la sorpresiva deportación, un funcionario del Departamento de Seguridad Interna señaló que madre e hija no descenderían del avión cuando la aeronave aterrizara en El Salvador, sino que serían regresadas inmediatamente a Estados Unidos.

