Así fue la tortura contra un sospechoso de ser parte de al-Qaeda

La tortura de un sospechoso de ser terrorista integrante de al-Qaeda, incluyendo ahogamiento simulado, se describe con detalles pormenorizados en los nuevos cables recién declasificados que la directora de la CIA Gina Haspel envió a la matriz de la corporación a finales del 2002, cuando ella dirigía un centro secreto de detenciones estadounidenses en Tailandia, publicó The Washington Post.Se creía que el sospechoso, Abd al-Rahim al-Nashiri, mientras que la CIA estaba convencida de que él tenía conocimiento acerca de dónde se planeaban más atentados.El trato que se dio a Nashiri durante los interrogatorios —desnudez forzada, grilletes, golpes contra la pared, confinación en una caja pequeña y ejecuciones falsas, así como simulación de ahogamiento— ya se había mencionado con anterioridad de manera general en informes oficiales, audiencias, causas judiciales y reportes informativos.Pero no se habían dado a conocer numerosos datos específicos en torno a lo que le ocurrió a Nashiri durante las semanas que permaneció en el centro tailandés, cuando Haspel estuvo brevemente a cargo. Los datos se mencionan en 11 cables obtenidos por el instituto de investigaciones privado Archivo Nacional de Seguridad con base en el Decreto sobre Libertad de Información.Mediante reporte fríos, en los cables se describen explícitamente los intentos a menudo violentos de los interrogadores por averiguar a través de Nashiri información respecto a posibles ataques futuros contra Estados Unidos, mientras él continuaba asegurando no saber nada.En el 12avo día de su detención, en un cable enviado a la oficina matriz se informó que “el interrogatorio pronto subió de todo a partir de que el sujeto era enérgicamente interrogado… hasta varias aplicaciones de la técnica contra la pared y, finalmente, varias aplicaciones de la técnica de simulación de ahogamiento”.Los interrogadores, se señala posteriormente, “taparon con la capucha la cabeza del sujeto y lo dejaron en la tina del ahogamiento simulado, gimiendo, temblando y pidiéndole en repetidas ocasiones a Dios que lo ayudara”. Cuando regresaron, “ajustaron la tela que limitaba el movimiento de la cabeza del sujeto mientras le decían que todo lo que tenía que hacer era decirles todo. El sujeto dijo que se lo diría”.Nahisri fue uno de tres detenidos en el lapso posterior al 11 de septiembre del 2001 a quienes la CIA sometió a ahogamiento simulado; en ese entonces el Departamento de Justicia consideraba legal dicha técnica, desde hace largo tiempo clasificada como tortura.

