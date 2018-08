Un vivero de tomates y una procesadora de papas situados en un poblado de Nebraska estuvieron entre las compañías donde el miércoles las autoridades inmigratorias realizaron redadas como parte de una investigación en varios estados sobre presunta explotación laboral en la que también se detuvo a más de 100 trabajadores indocumentados, escribe The Washington Post.Docenas de agentes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de Investigaciones de Seguridad Interna rodearon en Nebraska y en Minnesota a empresas sospechosas de ocupar ilegalmente a inmigrantes indocumentados y de robarles parte de sus salarios. Los agentes arrestaron a 17 personas relacionadas con la presunta conspiración “para explotar a jornaleros extranjeros con fines de lucro, fraude, fraude electrónico y lavado de dinero”, informó ICE mediante comunicado.En O-Neill, Nebraska, el miércoles los trabajadores de una planta donde se cultivan tomates y se procesan papas fueron recibidos a las 8:45 am por agentes que subieron a autobuses a los sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país. Luego fueron trasladados al estacionamiento de unas oficinas de ICE en Green Island, Nebraska, y detenidos provisionalmente en una carpa grande, informó el Omaha World-Herald y dijeron al Washington Post dos grupos defensores de inmigrantes.En total, durante el operativo se detuvo a 133 trabajadores.La redada se dio en el marco de reciente aumento de auditorías realizadas a empresas por parte del gobierno de Trump. Tracy Cormier, agente a cargo de la oficina de Seguridad Interna en St. Paul, Minnesota, dijo al Lincoln Journal Star que la investigación iniciada hace 15 meses era una de las mayores en los 15 años desde que fue constituida la dependencia.Los agentes federales registraron asimismo Christensen Farms, uno de los mayores productores nacionales de puerco, informó ICE. Una vocera de la compañía señaló a la Associated Press que la empresa estaba cooperando con las autoridades pero no se tenía conocimiento de arrestos en sus instalaciones.La redada cimbró de manera especialmente fuera al poblado de O’Neill, de aproximadamente 3 mil 700 habitantes, instando a funcionarios escolares, líderes religiosos y organizadores comunitarios a abrir sus puertas a las familias inmigrantes afectadas. Se efectuó una manifestación en el pueblo y una vigilia con velas en el exterior de las oficinas de ICE a donde fueron trasladados los trabajadores.Amy Shane, superintendente de Escuelas Públicas de O’Neill, dijo al Post haber decidido abrir la primaria para brindar asesoría a los menores cuyos padres o familiares hubieran sido arrestados. Se presentaron entre 12 y 15 niños. Pero Shane señaló sospechar que en su distrito escolar entre 50 y 100 menores quedaron separados de algún pariente. Al menos tres niños fueron separados de ambos padres, dijo.

