Llega el 'Uber' en carruaje

Un chico amish de Michigan ha decidido finalmente unirse a la economía de los viajes compartidos, con su caballo y su carruaje. Según WWMT, Tim Hochstedler ha comenzado a ofrecer paseos en taxi alrededor de su ciudad natal, Colon, en su carruaje tirado por caballos, al que ha bautizado como "Amish Uber". Los viajes cuestan sólo cinco dólares, así que son mucho más baratos que la mayoría de los viajes en los Uber motorizados. La única condición para usar su taxi es que debes hacerle la parada en la calle, ya que no usa ninguna aplicación.Hochstedler no está oficialmente afiliado a Uber, ya que no tiene teléfono y el servicio todavía tiene que ofrecer una opción oficial con carruaje junto con Pool y XL o lo que sea, pero el tipo es un empresario inteligente que entiende el poder de las marcas."Uber es algo genial, todos los años surge algo nuevo y Uber está de moda en este momento, así que tenemos Amish Uber. Podemos llevar a las personas a sus casas", dijo Hochstedler a WWMT."Fue fascinante", dijo a WWMT un usuario del Amish Uber llamado Bruce Jordan, proveniente de Grand Rapids. "No es una actividad que normalmente asocies con los amish".Hochstedler contó que la mayoría de las personas que usan su servicio provienen de otras ciudades y estados, pero algunos son habitantes locales que sólo buscan llegar a casa."La mayoría no es de Colon, pero la gente de Colon me ha dado algunas indicaciones como: '¿Me llevarías a la casa de Curly? o ¿Irías a mi casa?'", aclaró Hochstedler.Claro, un carruaje probablemente no sean la forma más eficiente de llegar a casa desde el bar después de salir en la noche con tus amigos, pero si te encuentras en Michigan con cinco dólares de sobra y necesitas transporte, el Amish Uber es al menos una manera única de viajar.

