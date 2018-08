Video: Momento en que policía mata a inmigrante mexicano en Florida

Cargando

La policía de Florida difundió un video de una cámara corporal que muestra los momentos en que un agente de la policía del Condado de Volusia da muerte a un inmigrante mexicano.Los investigadores dijeron que el agente Brandon Watson hirió de muerte a Emmanuel Alquisiras, de 29 años, mientras respondía a una llamada por violencia doméstica en la zona rural de Seville el pasado viernes por la noche.En el video, un defensor en casos de violencia doméstica puede ser escuchado mientras habla por teléfono en nombre de la esposa de Alquisiras, quien, según el abogado, "la amenazaba con un cuchillo" y pide que lo saquen de la casa.La grabación muestra cómo una conversación en apariencia tranquila de pronto se torna en una disputa violenta, cuando Alquisiras toma a la mujer, por lo que el policía interviene y dispara con una pistola de descargas eléctricas Taser, la cual es tomada por el inmigrante."Dispárame, mátame, mátame, hombre", se observa que pide Alquisiras a Watson, quien contesta: "No voy a matarte. No quiero hacerte daño, así que puedes parar", pero como el inmigrante toma la Taser por segunda vez, el agente le dispara varias veces.La Oficina del Alguacial del condado de Volusia dijo que el agente de respaldo de Watson estaba en DeLand, a unos 40 kilómetros de la comunidad rural, y que desafortunadamente sólo tienen asignado un policía para el área.El alguacil Mike Chitwood dijo que la esposa del inmigrante llamó a la línea directa de abuso doméstico, y que dijo que cuando Alquisiras consumía cocaína, “tiende a golpearla y ser extremadamente violento”. No está claro si Alquisiras consumió cocaína la noche del viernes.Chitwood justificó la acción de Watson al señalar que en esa situación como ésa, "simplemente no puede darse la vuelta y marcharse".Watson, que ha sido policía de Volusia desde mayo de 2015, fue puesto en baja administrativa mientras que el Departamento de Policía de Florida realiza una investigación sobre el caso.El gobierno de México, a través de su Consulado en Orlando, lamentó la muerte del inmigrante y extendió su pésame a la familia, al tiempo que solicitó a las autoridades estadunidenses una investigación imparcial y transparente para que se estaclarezcan las circunstancias de la muerte y se deslinden responsabilidades.En un comunicado la misión diplomática dijo que brinda la protección y asistencia consular correspondiente a la familia del fallecido.

