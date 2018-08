Nueva York— El cuerpo de un niño pequeño se localizó en una comuna del estado de Nuevo México donde la semana pasada se localizó a 11 menores desnutridos que vivían sin agua potable ni drenaje, anunciaron el martes las autoridades.Si bien las autoridades dijeron estar a la espera de confirmar la identidad del niño, el comisario del condado Taos Jerry Hogrefe señaló que el cadáver se halló el lunes, cuando hubiera cumplido cuatro años Abdul-Ghani Wahhah, el menor de Georgia cuya desaparición condujo eventualmente a las autoridades al campamento situado en Amalia, Nuevo México.Hogrefe informó el martes en rueda de prensa que el cuerpo se había localizado aproximadamente a las 11 am del lunes en el interior de la comuna, después de que se recibió información de que probablemente el menor aún se encontraba en el lugar.Donald Gallegos, el fiscal del octavo distrito judicial, dijo que se levantaron 11 cargos mayores de abuso infantil contra cada uno de los cinco adultos encontrados en el campamento, entre ellos el padre de Abdul-Ghani, Siraj Wahhaj. El cargo se castiga hasta con tres años de cárcel y multa por 10 mil dólares, informó.Gallegos explicó que se esperaría el reporte forense a fin de determinar si se fincarán más cargos.La madre de Abdul-Ghani reportó en diciembre la desaparición del niño, quien 10 días antes había dio al parque con su padre y no regresó, informó el Departamento de Policía del Condado Clayton.La madre del menor, Hakima Ramzi, dijo a la policía que su hijo presentaba retraso de desarrollo y cognitivo, padecía convulsiones y no podía caminar debido a una condición cerebral.Días después de la desaparición, en Alabama el niño y su padre estuvieron involucrados en un accidente vial en compañía de otros cinco menores y dos adultos, señaló la policía. El grupo dijo a la policía que se dirigía a acampar en Nuevo México.Las autoridades obtuvieron una orden de cateo y el viernes registraron el campamento —al cual describieron como un remolque bajo tierra cubierto con plástico—, hallando a los 11 menores, de entre uno y 15 años, y tres mujeres que se creen son sus madres.El Departamento de Policía del Condado Tao informó que Wahhaj, de 39 años, se encontraba fuertemente armado y al principio no cooperó. Eventualmente, todas las personas que se encontraban en el sitio fueron aseguradas sin incidentes.Durante la conferencia de prensa, Monique Jacobson, la secretaria del Departamento de Niños, Juventud y Familias de Nuevo México, dijo que, una vez asegurados, se alimentó a los 11 menores desnutridos y se les dio ropa limpia. Próximamente se llevarán a cabo audiencias para determinar si permanecerán bajo el resguardo del Estado, dijo.

