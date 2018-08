Piden a juez de EU poner fin a suspensión temporal de deportaciones

El Gobierno de Estados Unidos pidió este miércoles a un juez federal poner fin a la suspensión temporal de las deportaciones de familias inmigrantes reunificadas, dado que esa orden ha causado problemas a las agencias federales.En una audiencia en una corte federal de San Diego, el juez Dana Sabraw prometió adoptar una resolución sobre la suspensión de las expulsiones, aunque no concedió un plazo concreto, y mientras tanto se mantiene vigente el cese de las deportaciones de familias reunificadas tras haber sido separadas en la frontera por la política de "tolerancia cero" del Gobierno hacia la inmigración ilegal.Sabraw, que tiene a cargo la denuncia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el Gobierno por la separación familiar, ordenó el mes pasado que se suspendieran las expulsiones del país de las familias reunificadas.Vía telefónica, el abogado del Gobierno Scott Stewart urgió al juez a tomar pronto una resolución, ya que desde que se congelaron las deportaciones se han acumulado problemas de espacio y se interfiere con las operaciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)."Están lidiando con disturbios en al menos una de sus instalaciones, en donde la gente quiere ser removida o liberada", agregó el abogado, quien indicó que el plan del Gobierno es deportar a estos padres "tan pronto sea práctico".Sabraw determinó en junio que el Gobierno reunificara a las familias indocumentadas separadas en la frontera y estableció plazos para los niños menores de cinco años y otra fecha para los mayores de esa edad, los cuales el Gobierno cumplió parcialmente.ACLU pidió al magistrado que no se deporte a las familias antes de siete días de ser reunidas, para que así se les otorgue un tiempo en el que evaluar y recibir orientación sobre sus opciones futuras.Stewart insistió en que los inmigrantes "ya han tenido tiempo suficiente", pues la última fecha límite para las reunificaciones fue el pasado 26 de julio y desde entonces han transcurrido 13 días en los que analizar sus opciones.La audiencia de hoy, en la que Sabraw escuchó los argumentos sobre esta cuestión de parte de los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) y de ACLU, se da luego de que un juez de Columbia transfiriera a la corte de San Diego una demanda paralela sobre menores separados de sus padres.Ambas partes deberán presentar el jueves un reporte semanal de avances en torno a la reunificación de familias en los casos en los que el padre o la madre no se encuentran en el país.

