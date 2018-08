Piden a Trump que no haga tuits sobre su hijo

Varios asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le han pedido que deje de utilizar las redes sociales para atacar la investigación que pesa sobre uno de sus hijos por haberse reunido con una abogada rusa durante la campaña electoral de 2016, informaron este lunes medios locales.De acuerdo con una información publicada este lunes por la cadena CNN, que cita fuentes próximas al Despacho Oval, varios funcionarios de alto rango de la Casa Blanca instaron al presidente a no insistir en sus intentos de deslegitimar públicamente las pesquisas.Los asesores consideran, según el canal de noticias, que incluso si no se produjo una confabulación con el Kremlin, los mensajes de Trump no hacen sino echar más leña al fuego.El mandatario, que es muy dado a denunciar en las redes sociales cada paso de la investigación de la llamada trama rusa, tuiteó este domingo que la reunión que mantuvo su hijo Donald Jr. con la abogada Natalia Veselnitskaya en junio de 2016 era "totalmente legal" y nada extraordinario en época electoral."Información de las Noticias Falsas, un completa invención sobre que estoy preocupado por el encuentro que mi maravilloso hijo Donald mantuvo en la Trump Tower. Esta fue una reunión para intentar conseguir información sobre una oponente, totalmente legal y que sucede todo el tiempo en política", escribió.Este mensaje ha generado grandes críticas en Washington puesto que el mandatario reconoce abiertamente que su equipo de campaña estaba dispuesto a recurrir a un representante extranjero con el objetivo de obtener una ventaja electoral, lo cual es, precisamente, el principal motivo de la investigación.El fiscal especial Robert Mueller, que lidera las investigaciones de la trama rusa, busca dilucidar si el equipo del presidente se coordinó con Moscú para perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton, y conseguir la victoria electoral.

