Incendios alcanzarían tamaño de Los Ángeles

Una serie de incendios forestales, casi del tamaño de la ciudad de Los Ángeles, pueden convertirse para la noche de este lunes en el mayor de la historia del estado de California, informó El Universal.Los incendios River y Ranch, que las autoridades conocen como Mendocino Complex, arrasaron un área de 273.664 acres, unos 1.100 km2, en el norte del estado, sumamente propenso a incendios.En el reporte de la mañana de este lunes, autoridades locales indicaron que era ya el segundo mayor incendio de la historia en cuanto al área desvastada."Y pronostico que será el número uno para la noche, desafortunadamente", dijo el portavoz de la agencia de combate de incendios de California (Cal Fire), Scott McLean, en un balance transmitido por la cuenta del organismo en la red social Facebook.El mayor incendio en extensión registrado hasta ahora en la historia es el Thomas, de diciembre de 2017: 1.140 km2, casi el tamaño de Los Ángeles (1.300 km2).Aunque mayor en extensión, el Mendocino Complex no ha sido tan devastador como el Carr -también en el norte-, que ya quemó 660 km2, cobró la vida de siete personas y dejó hechas escombros más de 1.600 estructuras, incluidos 1.000 hogares.Se generó debido a la "falla mecánica de un vehículo" y es considerado el sexto más destructivo de la historia de California. Está contenido en un 45%.El domingo se reportó la muerte de un trabajador de líneas eléctricas en un área remota del condado de Shasta donde obreros trabajaban para restaurar la electricidad.Más de 14.000 bomberos combaten las llamas en 16 incendios disperdigados a lo largo del estado, los cuales hasta ahora quemaron unos 2.370 km2, en una muestra de lo se pronostica para el resto de la temporada que termina en diciembre."Son extremadamente rápidos, extremadamente agresivos, extremadamente peligrosos", dijo antes el portavoz al diario Los Angeles Times. "Miren lo rápido que creció en tan solo días. Miren como el Mendocino Complex creció así de rápido, son cosas que no ocurren usualmente”.El River bajo mayor control (58%), a diferencia del Ranch (21%), que se expandía hacia el sur y el norte con violencia, superando barreras naturales y construidas por el hombre e incluso ardiendo en horas de la noche, cuando suele bajar su intensidad.Los bomberos los combatían apoyados por helicópteros y aviones entre los que se incluyen dos gigantescos DC-10 y un Boing 747- que lanzaban agua encima de las llamas.El objetivo de los bomberos es proteger a las comunidades aledañas, que fueron evacuadas: 9.300 estructuras están amenazadas por el fuego, de las cuales 75 residencias ya quedaron destruidas."Las evacuaciones continuarán hasta que sea seguro", dijo el domingo el sheriff Brian Martin, sin especificar el número de personas que habían abandonado sus hogares.Otro gran incendio, bautizado Ferguson, obligó al cierre del parque turístico Yosemite y estaba controlado en apenas 38%.Para esta semana el pronóstico del tiempo no es nada alentador: mucho calor y poca humedad, lo cual contribuye para la expansión del fuego.El Pentágono anunció el lunes que enviaría a 200 soldados para ayudar a los bomberos en el combate de los incendios, muchos de los cuales alcanzaron tierras federales.El gobierno estadounidense ya había enviado cuatro aviones de carga adaptados como cisternas.Algunos grupos de las miles de personas evacuadas, fueron autorizadas a volver a sus casas.El presidente Donald Trump atribuyó la destrucción causada por los fuegos a las "malas leyes ambientales", sin mencionar a los evacuados o muertos por el fuego."Los incendios en California están siendo magnificados y empeorados por las malas leyes ambientales que no permiten que se utilicen adecuadamente las grandes cantidades de agua fácilmente disponibles", tuiteó el domingo.El mandatario estadounidense recibió críticas en todo el mundo el año pasado cuando retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre clima para combatir el calentamiento global.

