Hallan a bebé flotando en río de Nueva York

Nueva York– Las autoridades neoyorquinas investigan la muerte de un bebé que fue encontrado el domingo flotando en las aguas cercanas al puente de Brooklyn.Una familia de Stillwater, Oklahoma, que se encuentra de visita en la ciudad, avistó cerca de la costa de Manhattan a un niño de aproximadamente ocho meses y que sólo vestía un pañal.El quiropráctico Monte Campbell dijo que su esposa, Diana, fue la primera que vio al bebé.”Me llamó y me dijo que había un bebé en el agua. Llamé al 911. En ese momento pensé que era un muñeco”, relató Campbell.Campbell dijo que comenzó a adentrarse por las aguas del East River, recuperó al bebé y comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. Indicó que el bebé no respiraba y que no tenía pulso.La policía llegó minutos después y colocó al bebé en el paso peatonal donde continuaron haciéndole RCP. El menor fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto, indicó la policía.Ningún padre o tutor estaba presente en la escena y el niño no mostraba signos de trauma, agregaron las autoridades.El lugar del hallazgo está cerca del South Seaport en el concurrido East River -un estuario de mareas sujeto a fuertes corrientes- el cual divide a Manhattan de Brooklyn. Ambas costas están repletas de turistas en esta época del año.De momento se desconoce cuánto tiempo llevaba el bebé en el río. El médico forense determinará la causa exacta de la muerte.

