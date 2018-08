Recientemente se dio a conocer que el veterano de guerra, Richard Gary Black, murió a manos de un policía luego de defender a su familia de un intruso que irrumpió en su casa.De acuerdo con The Denver Post, los hechos ocurrieron en su hogar ubicado en Aurora, un suburbio de Denver, Colorado.Según la información revelada, un individuo entró la madrugada del lunes al domicilio del hombre de 73 años, forzando la puerta principal.Tras oír ruidos, Black bajó a la sala donde su nieto de once años dormía en el sillón, pero no lo encontró.Luego de unos minutos de búsqueda se dio cuenta que un sujeto desnudo estaba intentando estrangularlo en el baño.Con ayuda de su hijastro, Black intentó parar la agresión, primero rompiéndole un florero en la cabeza al intruso, que trataba de ahogar al niño en la bañera. Pero esto no lo detuvo, por lo que el abuelo fue en busca de su arma, con la que disparó al agresor, acabando con su vida.Aunque la historia pudo haber terminado ahí, no fue así. Lamentablemente cuando la policía llegó al lugar confundieron al 'héroe' con el agresor y le dispararon.Black falleció en el hospital por la gravedad de las heridas.Se maneja la versión de que el veterano no escuchó las órdenes del oficial para que tirara el arma debido a sufría una significativa pérdida de audición

