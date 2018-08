Intensifica Trump ataques a la prensa

Washington— El Presidente estadounidense, Donald Trump, extendió este domingo su enfrentamiento contra los medios de comunicación al reiterar que son el enemigo del pueblo y que también pueden provocar una guerra."Las Noticias Falsas me odian cuando digo que son el Enemigo del Pueblo solo porque saben que es VERDADERO. Estoy brindando un excelente servicio al explicar esto al pueblo estadounidense", indicó en una serie de mensajes en Twitter."A propósito causan gran división y desconfianza. ¡También pueden causar Guerra! ¡Son muy peligrosos y enfermos!", escribió Trump, quien se ha confrontado con los medios de manera continúa durante su Presidencia.Trump ha etiquetado a los medios que le hacen una cobertura negativa como "noticias falsas"; pero durante sus últimos mítines ha insistido en llamarlos "enemigos del pueblo", lo que ha provocado un conflicto con los reporteros y la Administración.Ivanka Trump, hija y asesora del Presidente, pareció romper con su padre la semana pasada al decir que no cree que los medios sean el enemigo.Luego, el Presidente dijo que su hija estaba en lo cierto, pero acotó que el enemigo es un gran porcentaje al que se refiere como las "Noticias Falsas".En otro mensaje, Trump criticó un informe del diario The Washington Post en el que se informa que el Presidente teme que su hijo, Donald Trump Jr., se haya metido inadvertidamente en problemas legales por una reunión con una abogada rusa en 2016 que le prometió información dañina sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton."Las Noticias Falsas están reportando una fabricación completa, de que estoy preocupado por la reunión que mi maravilloso hijo, Donald, tuvo en la Torre Trump. Esta fue una reunión para obtener información sobre un oponente, totalmente legal y hecha todo el tiempo en política, y no funcionó.", afirmó el Mandatario."¡Yo no sabía nada sobre ella!", agregó.

