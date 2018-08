El triunfo de Donald Trump impuso la necesidad de una nueva estrategia electoral para los demócratas.Tras su derrota en 2016 en la contienda por la Casa Blanca, el partido demócrata busca hoy una nueva estrategia para las elecciones de 2020.Los demócratas tendrán que escoger un candidato a la presidencia que pueda cerrar las divisiones entre los dos grupos que existen dentro del partido.Por un lado existen los votantes de edad mayor y de raza blanca, quienes apoyaron a Bill Clinton y Barack Obama en sus campañas.Miles de estadounidenses que votaron por demócratas toda su vida cambiaron sus colores a los de TrumpAl mismo tiempo, una generación más joven, la cual está compuesta por una mayoría de latinos y afroamericanos demuestra su potencial para ganar estados dentro de territorio republicano, como Georgia y Arizona.Para los demócratas, el reto será poder satisfacer a ambos lados y revertir el éxito electoral de Trump.Pese a su derrota contra Hillary Clnton cuando buscaba la nominación a la presidencia del 2016 por parte de los demócratas, Bernie Sanders estableció una red de seguidores por todo el país que aún lo sigue apoyando.Sanders es reconocido por representar el sector más izquierdista del partido, un autoproclamado demócrata socialista, y que apoya fervientemente el cuidado de la salud universal, educación universitaria pública, gratuita y aumentos a las tazas de impuestos de los más ricos.Sus más fieles simpatizantes incluyen a blancos de zonas rurales y jóvenes.Pero en 2020, Sanders cumplirá 78 años, convirtiéndolo en el nominado más viejo de la historia del partido.Sus rivales lo acusan de haber usado su cargo para obtener un préstamo para su esposa y que sus ideas son fiscalmente peligrosas.Amiga de Sanders en el Senado, Elizabeth Warren obtuvo fama nacional por sus fuertes criticas de los grandes bancos tras el colapso financiero de 2008 y su apoyo a la creación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.El enfoque de Warren ha sido controlar los excesos del cabildeo e impulsar la equidad de género, ganando el apoyo de los sectores feministas y populares del partido.Todavía no se sabe si la senadora tiene la habilidad crear una base con entusiasmo suficiente para competir con la de Sanders.La senadora ha negado varias veces ser una precandidata para la presidencia, sin embargo ha hecho más que cualquier otro demócrata para preparar el terreno rumbo a 2020.Warren ya ha realizado visitas a estados clave para recibir la nominación, como Iowa y New Hampshire y ha recaudado millones en donaciones para candidatos al Congreso por todo el país.Al mismo tiempo, Trump ya hizo de Warren un blanco, llamándola "Pocahontas", burlándose por asegurar que tiene herencia nativa norteamericana.Después de acompañar a Barack Obama como su vicepresidente por ocho años, Joe Biden tenia la esperanza de suceder a su antiguo jefe en 2016. Pero la muerte inesperada de su hijo y el hecho de competir contra Hillary Clinton lo convenció de abandonar sus planes.Biden se diferencia de la mayoría de los otros posibles contendientes por poseer posiciones más centristas y lealtad a las políticas de Obama, como el apoyo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP).El exvicepresidente presume a menudo haber venido del pueblo industrial de Scranton, Pennsylvania e insiste en entender a los votantes de regiones similares: de clase media y marginados por la globalización, compitiendo con el orgullo de Trump.Fuera de ese sector demográfico, Biden demostró tener la debilidad de poder conectar con votantes de minorías raciales en sus elecciones para su escaño para senador por Pennsylvania y sus intentos a la presidencia en 1988 y 2008.Su apoyo a las controvertidas reformas criminales de 1994 pueden presentarse como otro impedimento entre Biden y estos grupos.En 2020, el exvicepresidente tendría 79 años, otra posible limitación para cualquier postulante.A pesar de llevar menos de dos años en el Senado, Kamala Harris se ha vuelto una sensación dentro de la Cámara alta por su habilidad para interrogar a los nominados de Trump para varias secretarías durante sus audiencias de confirmación.Nacida en Oakland, California, de una madre india y un padre jamaicano, la Senadora pasó más de 20 años en las procuradurías del estado antes de llegar a Washington.Su experiencia en el sistema legal la ha impulsado a reformar el código criminal del país, punto popular con los sectores afroamericanos, latinos y millennials del partido.Harris apoya las propuestas de Sanders por la ampliación del seguro medico y proveer educación universitaria pública gratuita. Pero sus vínculos pasados con el sector bancario y farmacéutico la pueden afectar en el futuro.Cabe mencionar que a diferencia de Biden o Sanders, Harris es desconocida en estados con poblaciones más blancas y viejas.Por ahora la Californiana dice que su enfoque es su escaño en el Senado pero esto no le ha impedido seguir recaudando donaciones a su nombre.Cory Booker es frecuentemente comparado con Barack Obama por su historia de vida, carisma, y habilidad oratoria. Por esta razón, el neojerseíta llama la atención de muchos excolaboradores del mandatario.Por su propia cuenta, Booker no ha perdido ningún momento para aumentar su influencia dentro del partido. Para las elecciones de Congreso de este año, Booker ha viajado a más de 20 estados para apoyar a otros demócratas, recaudando más de 4 millones de dólares para las campañas de estos.Desde que era alcalde de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, Booker ha podido utilizar las redes sociales a su ventaja, atrayendo popularidad entre los jóvenes de la Costa Este.Su presencia en redes sociales y sus declaraciones apasionadas contra el Gobierno de Trump no han podido cubrir por entero sus votos más controvertidos.En 2017, Booker se negó a apoyar una propuesta de Sanders que intentaba bajar los precios de medicamentos en Estados Unidos permitiendo la importación de estos desde Canadá.Críticos de Booker, la mayoría seguidores de Warren y Sanders, conectaron este voto con las donaciones que recibió el neojerseíta de la industria farmacéutica.Su récord de crecimiento económico que dejó como alcalde de Newark puede ser otra mancha oscura para el joven político.Otro posible precandidato, Eric Garcetti es el único político latino considerando en la contienda presidencial. El abuelo paterno del californiano era un chihuahuense que se casó con una chicana de familia sonorense. Mientras que su familia materna es de orígen judío.Garcetti habla español con fluidez, el cual ha usado durante sus visitas a la Ciudad de México.Su campaña contra la falta de vivienda asequible y su plan para extender el transporte colectivo en una urbe famosa por sus embotellamientos le ha ganado una popularidad estable en su ciudad y buenas críticas de la prensa angelina.Hasta ahora, el renombre de Garcetti no alcanza más allá del Estado Dorado. Y para recibir el apoyo completo de California, el alcalde tendrá que competir contra Harris, quien tiene el fuerte respaldo del liderazgo demócrata de la otra metrópolis del estado, San Francisco.Kirsten Gillibrand se ha convertido en una de las figuras más visibles del movimiento #MeToo en Washington, trayendo a la luz casos de acoso en la milicia y el Capitolio.Gillibrand no ha faltado a ningún evento de demócratas prominentes y visita Iowa y otros estados importantes a menudo. Tiene altos números de popularidad en Nueva York, estado clave para obtener la nominación.Trump ya ha iniciado una ofensiva contra la Senadora. A finales de 2017, el presidente insinuó que Gillibrand "haría cualquier cosa" por donativos electorales. Gillibrand demostró que podía defenderse de esta embate.Las relaciones entre los donantes más grandes del partido y Gillibrand no han sido cordiales. Tras varias acusaciones de acoso sexual contra el senador de Minnesota Al Franken, Gillibrand demandó la renuncia de su colega.Por ello, el multimillonario George Soros y otros magnates se han negado apoyar cualquier postulación de parte de la Senadora.Sus posiciones anteriores contra el control de armas igualmente le atraen rencor de los rincones más izquierdistas del partido.John Delaney, a sorpresa de muchos de sus colegas en el Congreso, es el primer político en declarar oficialmente sus intenciones para 2020. Su apertura de campaña es la más temprana en décadas.Sin el apoyo de cualquier donante mayor, Delaney ya comenzó publicar comerciales en las televisoras de Iowa y tiene lista una página de Internet para su campaña.Delaney es un millonario y ha podido usar su propio dinero para financiar su campaña de precandidato, pero con más de un año restante antes del primer concurso partidista, no se sabe cuánto le duren al congresista estos fondos.Asimismo, Delaney es el político más desconocido en esta lista, y fue hace más de cien años que un diputado pudo llegar a la presidencia.Si esta candidatura se mantiene hasta finales de 2019, el enfoque de Delaney contra los efectos negativos de avances tecnológicos en niveles de empleo puede calar hondo con votantes en zonas industriales.