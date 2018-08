Arremete Trump contra LeBron James

Bridgewater, Nueva Jersey— El presidente Donald Trump arremetió contra el superastro de la NBA LeBron James, quien acaba de inaugurar una escuela para niños pobres.Previo a un acto proselitista ayer en Ohio, el estado natal de James, ridiculizó la inteligencia de uno los afroamericanos más prominentes del país.Trump se mofó de James tras una entrevista que el exastro de los Cavaliers de Cleveland hizo durante la semana con el periodista de CNN Don Lemon, y en la que catalogó al mandatario como alguien que fomenta la división.Aunque James ha sido un constante crítico de Trump, tildando al presidente como un zángano en un tuit en 2017, el tuit de la noche del viernes fue la primera embestida del presidente hacia el jugador, que inauguró la escuela en su natal ciudad de Akron.En el tuit, Trump dijo que James fue entrevistado “por el hombre más tonto de la televisión”, Lemon, pero que éste “logró que Lebron pareciera inteligente, lo que no es fácil”.“¡A mí me gusta Mike!”, dijo el presidente al final del tuit, aparentemente al tomar partido por Michael Jordan en el debate sobre si él o James es el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos.Varias figuras del deporte, entre ellos Jordan, salieron en defensa de James.“Respaldo a LeBron James. Hace un trabajo fantástico por su comunidad”, dijo Jordan en un mensaje a The Associated Press por medio de su representante.James, quien suele criticar a Trump, dijo en la entrevista con Lemon que estudiaría la posibilidad de una candidatura presidencial si pensara que era el único capaz de impedir su reelección.Trump, quien pasó la noche de ayer en un acto electoral con un político de su Partido Republicano en las afueras de Columbus, fustiga con frecuencia a los medios –a CNN en particular– y rara vez pasa por alto un desaire. Pero el tuit sobre James, quien fue entrevistado por otro afroamericano, fue interpretado por algunos como un gesto racista y se dio después que Trump calificara a la representante Maxine Waters de California, también de raza negra, de tener un “bajo coeficiente intelectual” durante un acto proselitista en Pennsylvania.

