Se unen jugadores a LeBron en pelea contra Trump

Washington— La crítica del presidente Donald Trump al alero LeBron James a través de un tuit en el que cuestiona la inteligencia del nuevo jugador de Los Ángeles Lakers todavía no ha tenido respuesta, pero varios jugadores de la NBA ya le dieron su apoyo.El propio miembro del Salón de la Fama, el exjugador Michael Jordan, al que el presidente Trump alabó en el mismo tuit y lo prefirió sobre James, dio a conocer un comunicado en el que defiende a la figura de los Lakers y su labor filantrópica.Trump criticó a James la pasada noche en su cuenta de Twitter, días después de que se transmitiera una entrevista con el presentador de televisión Don Lemon, de CNN, en la que la estrella de la NBA dijo que sentía que el Presidente estaba "usando los deportes para dividirnos un poco"."Los deportes nunca han sido algo que divida a la gente", le dijo James a Lemon. "Siempre ha sido algo que une".La respuesta de Trump no se hizo esperar y escribió en Twitter: "Lebron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!".Jordan, a través de su comunicado que ofreció a la cadena NBC News, respaldó hoy a James. "Apoyo a LJ", dijo Jordan en el comunicado. "Está haciendo un trabajo increíble para su comunidad".Otros jugadores de la NBA, incluyendo al pívot estadunidense dominicano Karl-Anthony Towns de los Timberwolves de Minnesota y el escolta Donovan Mitchell de los Jazz de Utah, acudieron en defensa de James en las redes sociales."Así que permítanme aclarar esto: Flint (Michigan), todavía tiene agua sucia, ¿pero le preocupaba una entrevista sobre un hombre que hace bien a la educación y generaciones de niños en su ciudad natal? ¡Cierra tu maldita boca! Deja de usar los dedos de Twitter y haz cosas para nuestro país con ese bolígrafo", escribe Towns en su cuenta de esa red social.El pasado lunes, James fue entrevistado por Lemon luego de que su Family Foundation y las Escuelas Públicas de Akron (Ohio) lanzaran una nueva escuela primaria para niños en riesgo en su ciudad natal.La escuela I Promise es la culminación de casi una década de trabajo de la fundación James, con su enfoque en educar a los niños de situaciones el riesgo de pobreza.La institución educativa comenzará con dos grados, tercero y cuarto, con planes para expandirse en los próximos años.Para aquellos que completan el programa, que ha estado funcionando durante años, James ha organizado la matrícula gratuita para la Universidad de Akron a partir de 2021.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.